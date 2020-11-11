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Emniyet Müdürü Aktaş Bayrampaşa'da denetimlere katıldı

-İSTANBUL Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Bayrampaşa'da polis denetimine katıldı. Dükkanları gezen Aktaş, “Bizim kontrollerimiz 7/24 devam ediyor, vatandaşımızda yanımızda olursa inşallah bu salgını başarıyla engelleyeceğiz" dedi.
Emniyet Müdürü Aktaş Bayrampaşa'da denetimlere katıldı

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Yeditepe Huzur denetimlerine Bayrampaşa'da katıldı. Polis ekipleriyle birlikte dükkanları gezen Aktaş, esnafla sohbet etti, uyarılarda bulundu. Aktaş bir kitapçının önündeki sokak kedisini de sevdi. 

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş denetimlerin ardından kısa bir değerlendirmede bulunarak, “Bugün İstanbul genelinde halkımızın huzur ve güvenliği için 314 noktada 2 bin 800 personel ile uygulama yapıyoruz. Uygulamalarımız malum sürekli devam ediyor. Saat 19 ile 21 arasın genel sabit uygulamalar, 21 ile 23 arasında da umuma açık yerlerle ilgili kontroller yapıyoruz. Malumunuz saat 22'den sonra restoran, kafe hizmetlerimiz kapatılıyor. Sadece paket servisi veriliyor. Bunlarla alakalı iş yerlerimizi, vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Salgın kapsamında tüm vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Bizim kontrollerimiz 7/24 devam ediyor, vatandaşımızda yanımızda olursa inşallah bu salgını başarıyla engelleyeceğiz. Aynı zamanda halkımızın huzuru için bu uygulamalarımız devam edecek" diye konuştu.

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