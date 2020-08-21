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Emniyet Müdürü Zafer Aktaş 'Yeditepe Huzur' denetimlerine katıldı

İSTANBUL genelinde 165 noktada yaklaşık bin 500 polisin katılımıyla 'Yeditepe Huzur' denetimi gerçekleştirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da Küçükçekmece'de kurulan kontrol noktalarına gelerek denetimleri yakından takip etti.
Emniyet Müdürü Zafer Aktaş 'Yeditepe Huzur' denetimlerine katıldı

İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur' denetimleri gerçekleştirildi. İl genelinde 165 yere kurulan kontrol noktalarında araçlar durduruldu. Denetimde kişilerin üzerleri ve araçları aranırken GBT sorgulaması yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpekleri de durdurulan araçlarda arama yaptı. Denetimlere özel harekat polisleri ve polis helikopteri destek verdi.

İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRÜ ZAFER AKTAŞ DA KATILDI

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Küçükçekmece'de kurulan kontrol noktasına geldi. Aktaş görevli polislerle ve vatandaşlarla sohbet etti. Esnaf ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Aktaş, "165 noktada yaklaşık 1500 personelle hava destekli denizden botlarla, karadan ekiplerimiz narkotik köpeklerle beraber. Genelde narko timler aracılığında yapacağımız uygulamalar var. Uygulamalarımız gün boyu devam ediyor şok uygulamalar bazında. Bundan sonra da her gün her ilçemizde düzenli olarak uygulamalarımız devam edecek. Halkımızın huzur ve güvenliği için uygulamalarımız devam edecek." diye konuştu.

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