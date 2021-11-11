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Emniyet şeridinde duran otomobile çarpan motosiklet sürücüsü, 8 gün sonra yaşamını yitirdi

BURSA- İstanbul-İzmir Otoyolu'nda geçtiğimiz hafta emniyet şeridinde park halinde bulunan otomobile çarpma sonucu motosikletten savrularak yaralanan sürücü İsmail Uçar (18), kaldırıldığı hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti.
Emniyet şeridinde duran otomobile çarpan motosiklet sürücüsü, 8 gün sonra yaşamını yitirdi

Kaza, geçen Çarşamba günü akşam saatlerinde Bursa- İstanbul-İzmir Otoyolu, Orhangazi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bursa’dan İstanbul istikametine seyir halinde olan 34 DUS 319 plakalı otomobilin sürücüsü Eda Özkınacı (44), iddiaya göre cep telefonuna cevap vermek için aracını emniyet şeridine park etti. Aynı istikamette seyir halinde olan İsmail Uçar, plakası belirlenemeyen motosikletle önünde seyreden başka bir aracı emniyet şeridini kullanarak geçmek istediği sırada, Özkınacı'nın park halindeki otomobiline arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan sürücü İsmail Uçar ile arkasındaki Ahmet Göktuğ Kurt (20) yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın ardından şoka giren otomobil sürücüsü Eda Özkınacı çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilirken, yaralı 2 kişinin yakınları ise kaza yerine gelerek, gözyaşlarına hakim olamadı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü İsmail Uçar, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 8 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden Uçar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Göktuğ Kurt'un tedavisinin devam ettiği öğrenildi.  

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