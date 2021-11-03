  • BIST 1.547,030
  • Altın 550,61
  • Dolar 9,6327
  • Euro 11,1929
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 14 °C
»

Emniyet şeridinde duran otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

BURSA- İstanbul-İzmir Otoyolu'nda emniyet şeridinde park halinde bulunan otomobile çarpan motosikletten fırlayarak yola savrulan sürücü İsmail Uçar (18) ile arakasındaki arkadaşı Ahmet Göktuğ Kurt (20), ağır yaralandı.
Emniyet şeridinde duran otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Bursa- İstanbul-İzmir Otoyolu, Orhangazi Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bursa’dan İstanbul istikametine seyir halinde olan 34 DUS 319 plakalı otomobilin sürücüsü Eda Özkınacı, iddiaya göre cep telefonuna cevap vermek için aracını emniyet şeridine park etti. Aynı istikamette seyir halinde olan İsmail Uçar, henüz plakası belirlenemeyen motosikletle önünde seyreden başka bir aracı emniyet şeridini kullanarak geçmek istediği sırada park halinde bulunan 34 DUS 319 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan sürücü İsmail Uçar ile arkasındaki Ahmet Göktuğ Kurt yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın ardından şoka giren otomobil sürücüsü Eda Özkınacı ise çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilirken, yaralı iki kişinin yakınları ise kaza yerine gelerek, gözyaşlarına hakim olamadı.

Jandarma ekipleri, olası başka bir kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ise Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, hastanede müdahalesi yapılan İsmail Uçar’ın, Bursa Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı03 Kasım 2021 Çarşamba 19:20
  • İntihara kalkışan kadını, habere gelen gazeteci kurtardı03 Kasım 2021 Çarşamba 16:42
  • Başkent Ankara'da akılalmaz olay!03 Kasım 2021 Çarşamba 16:40
  • Kamerun'da dünyaya gelen yapışık siyam ikizleri, Türkiye'de şifa buldu03 Kasım 2021 Çarşamba 12:30
  • Öğrenciler harçlıklarıyla aldıkları mamalarla sokak hayvanlarını besliyor03 Kasım 2021 Çarşamba 10:55
  • Eşi rahatsızlanan kadın tavuk çiftliğinin sorumluluğunu üstlendi03 Kasım 2021 Çarşamba 10:48
  • Karabük, koronavirüs vaka oranında ilk sırada02 Kasım 2021 Salı 23:10
  • İki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 5 yaralı02 Kasım 2021 Salı 23:09
  • Üsküdar'da otomobil bariyere çarparak ters döndü02 Kasım 2021 Salı 22:21
  • Ankara'da öğrenci servisi devrildi; 6 çocuk yaralandı02 Kasım 2021 Salı 22:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti