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Emniyet şeridinde korkunç kaza

BURSA’da karpuz yüklü kamyonet, emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarptı. Kazada otomobilde uyuduğu öğrenilen sürücü sıkıştığı yerde yanarak hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü ağır yaralandı.
Emniyet şeridinde korkunç kaza

Kaza, Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir Otoyolu’nda meydana geldi. 34 UD 8178 plakalı otomobilin sürücüsü, aracını emniyet şeridine park etti. Bir süre sonra Kiyazettin Çelik (65) idaresindeki 16 ZZ 243 plakalı karpuz yüklü kamyonet, park halindeki araca çarptı.

Kazada kamyonet sürücüsü Kiyazattin Çelik, ağır yaralanırken, otomobil içerisinde bulunan kimliği belirlenemeyen sürücü sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonet sürücü Çelik, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Aracın plakasını sorgulayan polis, ruhsat sahibinin Oğuz Erataç (61) olduğunu belirledi.

Otomobildeki ceset, Bursa Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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