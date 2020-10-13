Emniyet şeridindeki kamyona çarpan TIR alev aldı

BALIKESİR- İzmir yolunda, kamyona arkadan çarpan TIR alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, TIR kullanılmaz hale geldi.

Kaza, öğleden sonra Balıkesir- İzmir çevreyolunda meydana geldi. Kerim Aytekin yönetimindeki 45 ACR 391 plakalı TIR, iddiaya göre emniyet şeridinde park halinde bulunan 07 ABF 43 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR alev alırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı. Bir saat boyunca kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.