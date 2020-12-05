Emniyeti bombalayan eski pilot Mustafa Özkan cezasız kalmadı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki faaliyetlere ilişkin davanın sanıklarının eylemleri cezasız kalmadı.

Akıncı Üssü dava dosyasına göre, darbe girişimine kadar Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı 143. Filo'da pilot üsteğmen olan Mustafa Özkan, kendisini arayan eski binbaşı Ali Karabulut'un darbe için harekete geçeceklerini bildirmesi üzerine yıllık izin dolayısıyla bulunduğu Gaziantep'ten Ankara'ya geldi.

Akıncı Üssü'ne akşam saatlerinde geçen Özkan, darbe hazırlıklarına yönelik toplantıya katıldı.

Darbe girişimi sırasında F-16 ile havalanarak Ankara'da ses hızının üzerinde uçan Özkan, eski üsteğmen Mehmet Yurdakul ve eski yüzbaşı İlhami Aygül'ün F-16 ile saat 00.56'da iki bomba attıkları Ankara Emniyet Müdürlüğüne saat 01.08'de bir bomba daha attı.

Bu saldırılar sonucunda iki kişi şehit oldu, 39 kişi yaralandı.

Darbe girişiminin başarısızlığa uğramasının ardından yakalanan Özkan, savcılık sorgusunda olay gecesi uçmadığını iddia etti. Ancak Özkan, "Bana darbe yapılacağını 141. Filo'da bulunduğum sırada Mustafa Azimetli söyledi. Ben de bunun karşılığında direnmedim. Neden direnmediğim konusunda bir açıklamada bulunmayacağım." diyerek darbe girişiminden haberdar olduğunu itiraf etti.

Özkan, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin huzurunda 23 Şubat 2018'de yaptığı savunmada ise darbe gecesi uçmadığını, darbe girişiminden de haberinin olmadığını savundu.

3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ’ye yönelik yürüttüğü başka bir soruşturma sırasında Özkan’ın, örgütün "mahrem imam"larınca sabit hatlardan ardışık arandığı belirlendi. Ayrıca Özkan'ın örgüt abileri tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş, Akıncı Üssü darbe davasında açıkladığı esasa ilişkin görüşünde, bu bilgilerin, Özkan’ın FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasında yer aldığını gösterdiğine dikkati çekti.

Özkan, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve bombalamada hayatını kaybeden 2 kişiye ilişkin toplam üç kez ağırlaştırılmış müebbet ile "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 648 yıl hapse çarptırıldı.