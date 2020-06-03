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Emniyetin havadaki gözleri 5 ayda 25 bin 821 trafik kural ihlalini tespit etti

Emniyetin havadaki gözleri 5 ayda 25 bin 821 trafik kural ihlalini belirledi.
Emniyetin havadaki gözleri 5 ayda 25 bin 821 trafik kural ihlalini tespit etti

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak otoyollarda ve şehirler arası kara yollarında ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek gibi ihlaller ile şehir içi kara yollarında kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri, kask kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve ışıksız yaya geçitlerinde yayalara ilk geçiş hakkını vermeme ihlallerinin önlenmesi amacıyla trafiğin yoğun olduğu güzergahlar ile kavşak konumunda olan kesimlerde helikopter ve drone ile havadan trafik denetimlerinin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda 5 aylık süreçte yapılan denetimlerde, helikopterle 522 saat uçuş yapılarak 3 bin 170, drone türü hava taşıtlarıyla 3 bin 946 saat uçuş yapılarak 22 bin 651 trafik kural ihlalinin tespit edildiği bildirildi.

Kural ihlallerine karşılık gerekli yaptırımların uygulandığı vurgulanan açıklamada, Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülere öncelikli olarak kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarının önemi ve bu kurallarına uymaları hatırlatıldı.

Açıklamada, havadan trafik denetimlerinin sürekli olacağı kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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