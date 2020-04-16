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Emniyet'ten "23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri" iddialarına cevap geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü:"23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor"
Emniyet'ten "23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri" iddialarına cevap geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü, 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün bir kısım sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığınca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulmuştur. Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu konularla ilgili olarak resmî makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar başlatılmıştır" denildi.

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