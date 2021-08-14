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Emniyetten dolandırıcılıkla ilgili uyarı mesajlarına ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), vatandaşları iletişim yoluyla dolandırıcılık suçuyla mücadele faaliyeti konusunda bilgilendirdi.
Emniyetten dolandırıcılıkla ilgili uyarı mesajlarına ilişkin açıklama

EGM'den yapılan açıklamada, iletişim yoluyla dolandırıcılık suçuyla etkin mücadele kapsamında vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla suçun farkındalığının artırılması ve yaşanabilecek mağduriyetlerin engellenmesi amacıyla çalışmalar yapıldığı hatırlatıldı.

Suç önleme faaliyeti çerçevesinde Türkiye'deki tüm sabit ve GSM hat abonelerine, iletişim yoluyla dolandırıcılık konusunda uyarı içeren dış arama yöntemiyle ses kaydı ve kısa mesaj gönderildiği anımsatılan açıklamada, "EGM merkez ve taşra birimlerini telefonla arayan vatandaşlarımızın konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ve EGM'nin böyle bir çalışması olmadığını düşünerek şikayette bulundukları ve görevlilerimizce yapılan açıklamalara rağmen tereddüt yaşadıkları görülmüştür." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca bazı vatandaşların da internet ve sosyal paylaşım sitelerinde yapılan aramaların dolandırıcılık amaçlı olduğu yönünde yorum yaptıklarının tespit edildiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın kullandığı GSM ve sabit telefon hatlarına iletilen sesli aramalar ve SMS'ler, iletişim yoluyla dolandırıcılık suçu kapsamında vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla yapılan bir faaliyet olup, vatandaşlarımızın aksi yönde yapılan beyan ve açıklamalara itibar etmemeleri hususu kamuoyuna önemle duyurulur."

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