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Emniyetten 'Instagram' uyarısı

Ankara Emniyet'i sosyal medya platformu Instagram’daki dolandırıcılık yöntemi ile ilgili uyarıda bulundu.
Emniyetten 'Instagram' uyarısı

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Dolandırıcılar, sosyal medya platformu Instagram’daki sahte destek hesabı üzerinden kullanıcılara 'Kadına şiddete hayır, paylaşmış olduğunuz içerikler telif hakkı içermektedir' şeklinde paylaşımlar gönderip, onları kullanıcı adı ve şifre bilgilerini içeren başka bir sayfaya yönlendirmektedir.

Instagram'ın böyle bir uygulaması bulunmamaktadır. Bu tür mesajlarla sosyal medya hesaplarınızın ele geçirilmesi amaçlanmaktadır. Sahte kampanya ve reklam linklerine tıklamamanızı ve bu linkler aracılığı ile kişisel bilgileriniz, şifre, kart ya da hesap bilgilerinizi kimseyle paylaşmamanızı önemle hatırlatırız."

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