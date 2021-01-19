Emniyetten 'PAK geliyor' paylaşımı

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) sosyal medya hesaplarından, "PAK geliyor" mesajıyla paylaşılan videoda, Türk Polis Teşkilatı bünyesinde kurulan ve cuma günü faaliyete başlayacak Polis Arama Kurtarma (PAK) birimi personelinin aldığı eğitimlere ilişkin görüntülere yer veriliyor.
PAK personeli, AFAD'ın uzman ekiplerinden arama kurtarma eğitimi alarak afet ve acil durumlarında görev alabilme kapasitesine erişmişti.
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