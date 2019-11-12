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Emniyetten trafikte güvenli sürüş için 5 ipucu

Emniyet Genel Müdürlüğü, trafikte güvenli sürüş için sürücülere ipuçları verdi.
Emniyetten trafikte güvenli sürüş için 5 ipucu

Emniyet Genel Müdürlüğü, trafikte güvenli sürüş için sürücülere ipuçları verdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, güvenli sürüş için 5 hususun önemine işaret edildi.

Paylaşımda, "aracınızın standart kilometre bakımını yaptırın", "aracın yol ile bağlantısını sağlayan lastiklerin düzenli olarak kontrolünü yapın", "hava filtresi performansını gözden geçirin", "elektrik tesisatını kontrol ederek far ayarını yaptırın", "araçta bulunan motor yağı, fren hidroliği, soğutma suyu gibi tüm sıvıların yeterli miktarda olup olmadığını kontrol edin" uyarılarına yer verildi.

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