  • BIST 1.111
  • Altın 475,638
  • Dolar 7,5476
  • Euro 8,9500
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 26 °C
»

Emrah Serbes 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödeyecek

İzmir-Aydın Otoyolu'nda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes'in 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.
Emrah Serbes 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödeyecek

Torbalı 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Davacı Ahmet Mert Özçelik'in avukatı davanın kabulüne, davalı Serbes'in avukatı ise davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Hakim davanın kısmen kabulüne, Serbes'in Özçelik'e annesinin vefatı için 550 bin lira, babasının vefatı için 550 bin lira, kardeşinin vefatı için ise 300 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Manevi tazminatın, kaza tarihi olan 22 Eylül 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi de kararlaştırıldı.

Olay
İzmir-Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül 2017'de, Emrah Serbes'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında, Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmıştı. Kazada sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını iddia eden Kenan Doğru tutuklanmıştı.

Emrah Serbes ise müşteki ailenin avukatının talebiyle "sürücünün belirlenmesi için güvenlik kamera görüntüleri ve emniyet kemeri izlerinin tespitini istemesi" üzerine otomobili kendisinin kullandığını itiraf ederek, 28 Eylül 2017'de teslim olmuş, ardından tutuklanmıştı.

Serbes, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada 13 yıl 4 ay, kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru ise 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, tarafların itirazlarını reddederek, kararı hukuka uygun bulmuştu. Temyiz üzerine Yargıtay 12. Ceza Dairesi de cezayı onamıştı.Olayda annesi, babası ve kardeşini kaybeden Ahmet Mert Özçelik, Emrah Serbes'ten 4,5 milyon liralık manevi tazminat talebiyle dava açmıştı.

Serbes açık cezaevine geçtikten sonra Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle tahliye edilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Albayrak'tan şehitler için başsağlığı mesajı18 Eylül 2020 Cuma 11:30
  • 3'üncü kez kaçak maymun alan sosyal medya fenomeni gözaltına alındı18 Eylül 2020 Cuma 11:26
  • Bursalılar Hanlar Bölgesi'nin yeni silüetine kavuşacak olmasından memnun18 Eylül 2020 Cuma 11:24
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'in darp edilmesi, toplum vicdanını yaralamıştır18 Eylül 2020 Cuma 11:23
  • AYM'den 18 yılda sonuçlanan dava için tazminat kararı18 Eylül 2020 Cuma 11:22
  • Bakan Soylu: 21 Eylül'den itibaren yeni tip sürücü belgeleri yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlanacak18 Eylül 2020 Cuma 11:21
  • TCG Gediz fırkateyni Doğu Akdeniz'deki eğitimlerini tamamladı18 Eylül 2020 Cuma 11:18
  • Uçurum kıyısındaki 840 yıllık camide ibadet için zorlu tırmanış18 Eylül 2020 Cuma 10:57
  • Adana merkezli 15 ildeki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı18 Eylül 2020 Cuma 10:55
  • OHAL Komisyonu suç dosyaları kabarık 3 mahrem imamın başvurularını reddetti18 Eylül 2020 Cuma 10:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti