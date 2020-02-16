Emrah Serbes açık cezaevine alındı

İzmir'in Torbalı ilçesinde karıştığı trafik kazasında 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes, 28 Eylül 2017'de tutuklandı.
Aracından çok sayıda içki şişesi çıkan Serbes'in daha önce defalarca alkol tedavisi gördüğü de ortaya çıktı.
13 YIL 4 AY HAPİS CEZASI
İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Emrah Serbes, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Tutuklandığı gün "Benim adım Emrah Serbes, sonunda T yok" diyerek kameralara son demecini veren Serbes, Menemen T Tipi cezaevine gönderildi.
Aradan yaklaşık 2,5 yıl geçti.
İZMİR AÇIKTAN SİLİVRİ AÇIK CEZAEVİ'NE
Önce İzmir'deki açık cezaevine alınan Emrah Serbes şimdi de Silivri Açık Cezaevi'ne gönderildi.
Emrah Serbes'in 3 kişinin ölümüne sebep olduktan sonra bu kadar kolay bir şekilde açık cezaevine alınması tepkilere neden oldu.
Silivri Açık Cezaevi'ne konulan Emrah Serbes, izinli olduğunda İstanbul'un istediği yerine gidebilecek:
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