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Emrah Serbes açık cezaevine alındı

Alkollü araç kullanıp trafikte 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, yaklaşık 2,5 yıllık cezanın ardından açık cezaevine sevk edildi.
Emrah Serbes açık cezaevine alındı

İzmir'in Torbalı ilçesinde karıştığı trafik kazasında 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes, 28 Eylül 2017'de tutuklandı.

Aracından çok sayıda içki şişesi çıkan Serbes'in daha önce defalarca alkol tedavisi gördüğü de ortaya çıktı.

13 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Emrah Serbes, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuklandığı gün "Benim adım Emrah Serbes, sonunda T yok" diyerek kameralara son demecini veren Serbes, Menemen T Tipi cezaevine gönderildi.

Aradan yaklaşık 2,5 yıl geçti.

İZMİR AÇIKTAN SİLİVRİ AÇIK CEZAEVİ'NE

Önce İzmir'deki açık cezaevine alınan Emrah Serbes şimdi de Silivri Açık Cezaevi'ne gönderildi.

Emrah Serbes'in 3 kişinin ölümüne sebep olduktan sonra bu kadar kolay bir şekilde açık cezaevine alınması tepkilere neden oldu.

Silivri Açık Cezaevi'ne konulan Emrah Serbes, izinli olduğunda İstanbul'un istediği yerine gidebilecek:

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