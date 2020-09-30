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Emre Aşık: Evlilik birliği dahilinde gözüken bu evlilik tamamen bir kumpastır

Eski Milli futbolcu Emre Aşık, tehdit edildiğini gerekçe göstererek yaptığı şikayet üzerine gözaltına alınan boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık hakkında son günlerde ortaya çıkan haberler hakkında açıklamalarda bulundu.
Emre Aşık: Evlilik birliği dahilinde gözüken bu evlilik tamamen bir kumpastır

Emre Aşık'ın "Evlilik birliği dahilinde gözüken bu evlilik tamamen bir kumpastır. Kumpası maalesef göremedim. Etrafımda uyaranlar, ailem, arkadaşlarımın beni defalarca uyarmasına rağmen onları dinlemedim, hata yaptım" diyerek başladığı konuşmada "Hatalıyım ama ardından bu süre zarfında etrafım boşaltıldı ve yalnız bırakıldım. Bu planlı ve bilinçli bir şekilde yapıldı" dedi. 

Ailesi, avukatları, bakıcılar, okul öğretmenleri ve kendisinin Yağmur Aşık tarafından defalarca tehdit edildiğini iddia ederek, "İtibarım yerle bir oldu. Yerle bir etmeye çalıştılar ben de en sonunda sizin gibi adıma düzenlenen cinayet planıyla hayretler içinde şahit oldum. Şimdi söylemek istiyorum ki, Allah'a bir can borcum var. Allah'tan başka kimseden de korkmuyorum. Yanlış bir evlilik yaptım ve bunun bedelini ağır şekilde ödedim. Ancak bunu çocuklarımın ödemesine asla izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti Devletine, hükümetine, adaletine ve kolluk kuvvetlerine güveninin tam olduğunu vurgulayan aşık,"Haklı olduğum davada adaletin en kısa zamanda tecelli edeceğine inanmaktayım." şeklinde konuştu. 

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