Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin son durumunu değerlendirdi

Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Belözoğlu, "Herkes futbolu özlemiş, bir şeyler yapmaya, motive olmaya çalışıyor. Pandemi sürecinde yapılabilecek ne varsa, kulübümüz bu anlamda bütün adımları attı." dedi.

Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Emre Belözoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sosyal mesafeye uyarak en iyi şekilde hazırlıkları sürdürdüklerini söyledi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp gerçekleştiren sarı-lacivertli takımın son durumunu FB TV'ye değerlendiren Emre, "Herkes futbolu özlemiş, bir şeyler yapmaya, motive olmaya çalışıyor." dedi.

Tesislerdeki kamp süresinin 5-6 gün olduğuna dikkati çeken Emre, "Hocalarımızla görüşeceğiz ve bunu 7-8 güne çekmeye çalışacağız. Sağlık Kurulunun vermiş olduğu izolasyon kuralları, sporculara ve takımlara uygulanan her türlü kural burada da uygulanıyor. Tesis çalışanlarına her hafta rutin testler yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Pandemi süreciyle ilgili görüşlerini aktaran Emre, şunları kaydetti:

"Gerçekçi olmak gerekiyor ki herkesin önceliği, her insanın olması gerektiği gibi kendi sağlığımız ve ailemizin sağlığı üzerinden gitti. Kulüpte tesis çalışanlarının birkaçında test sonucu pozitif geldi. Daha sonra çok şükür onların testleri de negatife döndü. İlk yapılan testlerde bir oyuncumuzda pozitif vaka vardı, sonra o da negatif oldu. Pandemi sürecinde yapılabilecek ne varsa kulübümüz bu anlamda bütün adımları attı. Burada Sağlık Bakanlığının da hakkını vermemiz gerekiyor. Çok doğru adımlar attılar, bizi çok doğru yönlendirdiler. Hem bireysel olarak hem de kulübümüz adına teşekkür ediyorum."

Verdikleri ara sonrası çalışmalara başlamanın zorluğuna değinen tecrübeli oyuncu, "Herkes için zor. Belki insanlar pandemi süreci biraz rahatladığında, bizim hemen sahaya çıkıp rahat rahat maç yapabileceğimizi düşünüyor. Ancak bizim tatillerimiz bile bir sezon sonunda 3-4 hafta olabiliyor. İlk defa 6-7 haftalara çıktı. Sporcu için de sahaya dönme kolay organizasyon değildir. Ciddi bir çalışma, ciddi bir yapılanma gerektirir." değerlendirmesinde bulundu.

Sahaya dönmenin kolay olmayacağına dikkati çeken Emre, "Herkes bilsin ki elimizden geldiğince sahaya dönmek adına maksimumuzu yapmaya çalışıyoruz. Psikolojik ve fiziksel anlamda takımı hazır tutmak adına herkes elinden geleni fazlasıyla yaptı." diye konuştu.

"Kolay bir süreç olmayacak"

Süper Lig'in başlayacağı dönemlerde herkesin zorluk yaşayacağını vurgulayan Emre, "Gerçekçi olmak lazım. Tabii ki bu bir sezon başı planlaması gibi olmayacaktır. Bu ciddi psikolojik de bir süreç. Herkes olayın fiziksel boyutuna bakıyor ama bu işin psikolojik gerçekleri de var. Sosyal yaşantı devam edecek, takımlar seyahat edecek, deplasman süreci olacak, statlarda çalışanlar olacak. Yani ciddi izolasyon isteyen bu olayın bir de oyuncuları ilgilendiren psikolojik boyutu var." ifadelerini kullandı.

Sahada oldukları zamanlarda sıkıntının olmayacağını belirten Emre, "Sadece maçımız bitince, gerçeklerle baş başa kalınca oyuncu bunun sıkıntısını psikolojik olarak yaşayacaktır. Futbolu yönetenlerden de sporcuların bazen yapmış olduğu açıklamaları yanlış anlamamalarını rica edeyim. Herkesin sağlığını düşünerek bazı ifadelerde bulunması normaldir. Biz zorlanıyormuş gibi hissetmiyoruz, biz işimizi yapmak istiyoruz. Sadece doğru zamanda doğru alanda olduğunda herkes futbol oynamak için heveslidir. Kolay bir süreç olmayacak." şeklinde konuştu.

Takım arkadaşı Mevlüt Erdinç'in eşinin bir rahatsızlık geçirdiğini hatırlatan Emre, "Normalde kampta bizimle beraberdi ama hastaneye gidip 1 gün kalması gerektiği için kendisi burada değil. Onu Samandıra'da ağırlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Emre, 2 haftadır saha çalışması yaptıklarını ve her oyuncunun ciddi zorlandığını dile getirdi.

Saha içinde olabildiğince Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Kurulunun kuralları çerçevesinde hareket edeceklerini anlatan Emre, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen gün Almanya'da futbolcuya tükürdü diye hakem uyarıyor. Yazın sıcağında koşarken ister istemez bu hadiseler olacak, temaslar olacak. Sporun saha içinde kontrol edilebilir gerçeği yok ama olabildiğince kontrol edilebilir gerçeği var. Kendi adımıza söyleyebileceğimiz, saha içinde ya da antrenmanda pandemi sıkıntısını yaşamayacağız. Sadece sosyal yaşamda herkes kadar biz de sıkıntısını yaşayabiliriz."

Hedef Türkiye Kupası

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Marco Aurelio'nun A takım teknik ekibinde göreve başladığını hatırlatan Emre, "Kulübümüzün kararını çok isabetli buluyorum. Bu sene ve önümüzdeki senenin yapılanması için mutlaka bir görevi olacaktır. Doğru bir hamle." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-lacivertli taraftarlara da seslenen Emre, "Önümüzde Türkiye Kupası hedefimiz var. Kazanmak için sonuna kadar mücadelemiz devam edecek. Fenerbahçe bu ülkenin en büyük gerçeğidir. Fenerbahçe bizim kalbimizde en büyük takım. Kulübümüzü ya da gönül vermiş insanları zafiyete uğratacak söylemlerde bulunan insanlara karşı beraber hareket etmemiz gerekiyor. Beraber hareket etmemiz gereken bir süreç." diyerek sözlerini tamamladı.