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Emre Belözoğlu Ümit Özat'ı mahkemeye verdi!

Emre Belözoğlu için "FETÖ terör örgütü diyemiyor, ben FETÖ'cü değilim diyemiyor" şeklinde ithamlarda bulunan Ümit Özat hakkında, Belözoğlu'nun avukatından açıklama geldi.
Emre Belözoğlu Ümit Özat'ı mahkemeye verdi!

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'den ayrılan Emre Belözoğlu'nun avukatından Ümit Özat hakkında açıklama geldi.

Açıklamada Ümit Özat'ın ithamları nedeniyle hukuki işlemlere başlandığını duyuruldu.

Belözoğlu'nun avukatından yapılan açıklama şöyle:

"Daha önce Fenerbahçe formasını giymiş Ümit Özat'ın son dönemde sürekli gündemde kalmak için asılsız, yanlı, yanlış ve karalayıcı beyanları ile Sayın Emre Belözoğlu’nun manevi kişiliğini yıpratmaya, kişilik haklarını ihlale yönelik yalan ve iftiralarla dolu beyanları karşısında açıklama yapma gereği duyulmuştur. Ümit Özat söz konusu yalan, gerçek dışı, ifade özgürlüğünü aşan beyanlarıyla müvekkilim Sayın Emre Belözoğlu ve nezdinde Fenerbahçe Spor Kulübü ile mevcut yönetimine zarar verme amacı taşımaktadır.

Özellikle hakkında hiçbir soruşturma bulunmayan ve açılmış tüm soruşturmalardan aklanarak çıkan müvekkilim Sayın Emre Belözoğlu; Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü ve Sportif Direktörü olduğu dönemlerde bu asılsız açıklamalara görevde olması nedeniyle her ne kadar cevap vermemişse de Ümit Özat'ın bunu fırsat bilerek asılsız ve karalayıcı açıklamalarına devam etmesi nedeniyle tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı, bu kapsamda tüm bu haksız ithamlarının hesabını çok yakın zamanda yargı önünde vermesi için gerekli işlemlere başladığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

"BENİ MAHKEMEYE VEREMİYOR"

Ümit Özat, Belözoğlu ile ilgili yaptığı açıklamasının ardından, "Emre Belözoğlu'na FETÖ'cü dediğim yerde beni eleştiriyorsunuz. Size ne kardeşim. Emre beni mahkemeye veremiyor. FETÖ terör örgütü diyemiyor, ben FETÖ'cü değilim diyemiyor. Onu ölümüne savunuyorsunuz." demişti.

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