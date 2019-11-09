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Emre Demir, Süper Lig'in en genç golcüsü

Kayserispor'da Emre Demir, oyuna girdikten 3 dakika sonra Gençlerbirliği'ne gol attı ve Süper Lig tarihinin gol atan en genç oyuncusu oldu.
Emre Demir, Süper Lig'in en genç golcüsü

Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği ile Kayserispor karşılaştı. Maçta Kayserispor'un Emre Demir ile bulduğu gol tarihe geçti.

REKORU ENES ÜNAL'DAN DEVRALDI

Karşılaşmanın 69. dakikasında oyuna giren 2004 doğumlu Emre Demir, 1-0'lık Gençlerbirliği üstünlüğü ile geçen maçta takımının beraberlik golünü kaydetti.

Kayserispor'un genç yeteneği 71. dakikada fileleri havalandırdı ve Süper Lig'de en genç (15 yaş) gol atan isim oldu.

Rekor daha önce Bursaspor formasıyla 16 yaşında Galatasaray'a karşı gol atan Enes Ünal'a aitti. 

BARÇA'NIN RADARINA GİRDİ

U14 Ligi'nde adından sıkça söz ettiren genç oyuncu, ligde çıktığı 50 maçta 50 gol atarak, hem üç büyüklerin hem de Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. 

Barcelona tarafından takip edilen oyuncu, bir diğer dünya devi PSG'nin futbol akademisinde eğitim gördü.

EN GENÇ GOL ATANLAR

Süper Lig'de gol atan en genç oyuncular listesi ise şu şekilde:

Emre Demir: 15 yaş
Enes Ünal: 16 yaş
Batuhan Karadeniz: 16 yaş
Serkan Bakan: 16 yaş
Kazım Nas: 16 yaş

 

Öte yandan Emre Demir'in golle tanıştığı maçta, Ankara temsilcisi Gençlerbirliği sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

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