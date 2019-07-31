Emre Mor Galatasaray'da: Albayrak açıkladı

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Emre Mor transferinde mutlu sona ulaştıklarını açıkladı.

Abdurrahim Albayrak İspanyol ekibi Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor'un transferi hakkında yaptığı açıklamada, "Birazdan Emre Mor'un transferi için KAP'a bildirim yapacağız" dedi.

22 yaşındaki futbolcu 2017-2018 sezonu başında Alman ekibi Borussia Dortmund'dan 13 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Celta Vigo'ya transfer olmuştu.

Emre Mor İspanyol ekibinde iki sezonda 40 maçta forma giyerken, 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.