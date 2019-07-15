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Emre Mor kampa katıldı

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo, Emre Mor'un kamp kadrosunda olduğunu açıkladı.
Emre Mor kampa katıldı

31 futbolcu ile Baltar Kampı'na başlayan İspanyollar'da şu oyuncuların kampa katıldığı belirtildi:

Sergio, Hugo Mallo, David Costas, Okay, Denis Suárez, Fran Beltrán, Pione Sisto, Beauvue, Rubén, Lucas Olaza, Juncà, Juan Hernández, Toro Fernández, Kevin, Jozabed, Brais Méndez, Roncaglia, Iván Villar, Emre Mor, Iago Aspas, Lobotka, Mazán, Juan Ros, Bermejo, Pampín, Dani Molina, Sergio Carreira, Fontán, Iker Losada, Lauti ve Miguel Fernández.

Emre Mor ve Galatasaray arasındaki transfer görüşmeleri devam ediyor.

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