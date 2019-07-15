Emre Mor'dan flaş paylaşım

Galatasaray ile her konuda anlaşmaya vardığı belirtilen Emre Mor'dan flaş bir paylaşım geldi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Emre Mor'un transferi için "KAP açıklamasını bekleyelim. Emre çok yetenekli bir kardeşimiz. Yuvasına geldi diye düşünüyoruz" diyerek transferin bittiğini ima etmişti. Ancak bu açıklamanın ardından günler geçmesine rağmen KAP bildirimi gelmedi. Sürecin uzamasının perde arkasında menajerlik krizinin olduğu ortaya çıktı.

WBD Capital CEO'su Erik Alonso, Galatasaray’ın Emre Mor ile yaptığı görüşmelerin detaylarını da açıklamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Yıllık 1.8 milyon euro ve 2 milyon euro imza parası teklif ettiler. Ancak Emre daha sonra kardeşi vasıtasıyla Galatasaray’’dan absürt isteklerde bulundu."

Emre Mor'dan yanıt gecikmedi. Parayı asla önemsemediğini belirten Emre, ''Hakkımda yazılan kötü haberlere inanmayın. Beni bilen herkes biliyor ki ben parayı asla önemsemedim ve önemsemem'' açıklamasını yaptı.