  • BIST 1.409,560
  • Altın 526,14
  • Dolar 9,1900
  • Euro 10,6400
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 10 °C
»

EMŞAV'dan Ankara'da emniyet müdür yardımcısı ile polis memuru arasındaki olaya ilişkin açıklama

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Genel Başkanı Yılmaz, Ankara'da emniyet müdür yardımcısı ile polis memuru arasında geçen olaya ilişkin emniyet müdür yardımcısının hedefe konulmasının haksızlık olduğunu savundu.
EMŞAV'dan Ankara'da emniyet müdür yardımcısı ile polis memuru arasındaki olaya ilişkin açıklama

Abdurrahman Yılmaz, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Ankara'da emniyet müdür yardımcısı ile bir polis memuru arasında geçen olay"a ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Volkan Er'in, 1992'de Hakkari Özel Harekat Şube Müdürü olarak görev yaparken PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Ali Er'in oğlu olduğunu ve babasının yolundan kahramanca yürüdüğünü belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar mesleğinde sayısız başarılara imza atan gazi Volkan Er, şu an Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Hain darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi Ankara Mali Suçlar Şube Müdürü olan Er, Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde mücadele ederken darbeci hainlerin kurşunlarıyla gazi olmuştur. Kendisinin hedefe konulması hem suç hem de büyük haksızlıktır. Bu bir karalama kampanyasıdır. Bu hedef göstermektir ve asla kabul edilmeyecek bir durumdur. Emniyet Müdür Yardımcısı Volkan Er'i kimsenin hedef göstermesine ve karalamasına fırsat vermeyeceğiz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • EMŞAV'dan Ankara'da emniyet müdür yardımcısı ile polis memuru arasındaki olaya ilişkin açıklama16 Ekim 2021 Cumartesi 09:30
  • Avrasya Barışı 2021 Tatbikatı tamamlandı16 Ekim 2021 Cumartesi 09:29
  • 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM'ye sunuldu16 Ekim 2021 Cumartesi 09:29
  • Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı16 Ekim 2021 Cumartesi 09:28
  • ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ETF'nin haftaya işleme sunulması bekleniyor16 Ekim 2021 Cumartesi 09:20
  • Aliyev ifşa etti! Çok konuşulacak İran-Ermenistan çıkışı!16 Ekim 2021 Cumartesi 08:49
  • Türkiye ve dünya gündemi16 Ekim 2021 Cumartesi 08:00
  • Emine Erdoğan, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı16 Ekim 2021 Cumartesi 07:40
  • Hemşerilikle Vefa Borcu Ödüyorum16 Ekim 2021 Cumartesi 00:02
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 694 oldu15 Ekim 2021 Cuma 21:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti