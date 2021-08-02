Emtia piyasasına geçen hafta zirveler hakimdi

Geçen hafta kurşun 1,0997 dolarla 3 yılın, alüminyum 1,4915 dolarla 10 yılın, kahve 2,1520 dolarla yaklaşık 7 yılın, şeker 0,1881 dolarla 4 yılın, nikel 9,0205 dolarla 7 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Emtia piyasasında geçen hafta pozitif bir seyir izlenirken, kurşun, alüminyum, kahve, şeker ve nikelde görülen zirveler dikkati çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki delta varyantı ve ABD ile Çin arasında artan tansiyonla küresel piyasalarda satış ağırlıklı bir seyir izlenmesine karşın emtia yatırımcısı geçen hafta sevindi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Başkan Jerome Powell'ın güvercin açıklamalarıyla birlikte dolara olan talebin azalmasıyla birlikte emtia piyasasında geçen hafta pozitif bir seyir izlendi.

Dolar endeksi de 91,78 ile 28 Haziran haftasından bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından haftayı yüzde 0,8 azalışla 92,17 seviyesinden kapattı.

Geçen hafta kurşun 1,0997 dolarla 3 yılın, alüminyum 1,4915 dolarla 10 yılın, kahve 2,1520 dolarla yaklaşık 7 yılın, şeker 0,1881 dolarla 4 yılın, nikel 9,0205 dolarla 7 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Bu dönemde kurşun yüzde 0,7, alüminyum yüzde 4,4, şeker yüzde 0,7, nikel yüzde 1,4 değer kazandı. Alüminyum fiyatlarında uzun süredir devam eden arz bolluğunun azalmaya başlamasıyla birlikte ralliler görülüyor. Yeşil enerji yatırımlarının artacağına yönelik öngörüler de alüminyuma olan talebi artırıyor.

Paslanmaz çelik fabrikalarından ve elektrikli araç aküsü üreticilerinden gelen yoğun talep de nikel fiyatlarını destekliyor. Petrol fiyatlarının yüksek kalmasıyla arz endişelerinde yaşanan artış da şeker fiyatlarında yükselişe neden oldu.

Kahve ise yaklaşık 7 yılın zirvesini görmesine karşın geçen hafta yüzde 5 değer kaybetti. Dünyanın en büyük kahve üretiminin gerçekleştiği Brezilya'da yaşanan şiddetli don olaylarıyla birlikte genç kahve ağaçlarını kaybetme ve mahsullerin uzun yıllar zarar göreceği endişesiyle kahve fiyatları yükselişe geçmişti.

Analistler, kahvede yaşanan sert yükseliş sonrası artan kar satışlarının fiyatlarda değer kaybına neden olduğunu söyledi.

Buğday fiyatlarında yüzde 3'e yakın yükseliş

Geçen hafta buğday fiyatlarında yüzde 3'e yakın yükseliş görüldü. Dünya buğday üretim tahminlerinin önceki aya göre düşüş göstermesi, fiyatlarda yükselişe neden oldu.

Bakır ve çinko fiyatları ise yüzde 2,4, altın yüzde 0,7, Brent petrol yüzde 1,9 arttı. Genel olarak küresel ekonomik iyileşmenin bir göstergesi olarak görülen bakır fiyatları, yatırımcıların bu yılın ikinci yarısında bakır için öngörülerinin olumlu olmasıyla birlikte fiyatlarda yükselişler görüldü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsas'ında azalan bakır stokları da fiyatları destekledi. Analistler, bu yılın ikinci yarısında genişlemeci para politikasının devam edebileceğine yönelik beklentilerin metalleri destekleyebileceğini söyledi.

Altının ons fiyatı Fed'in faiz kararının ardından yükseliş eğilimine geçti.

Petrolde arz tarafında devam sıkışıklık ve artan taleple Brent petrolün varil fiyatı da yükseliş eğilimini üst üste ikinci haftaya taşıdı.

"ABD'de olumsuz hava şartları nedeniyle buğday ve mısır arzına yönelik endişelerde artış yaşandı"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolar endeksinin zayıflaması ile beraber emtia fiyatlarının pozitif etkilendiğini belirtti.

Dolar zayıflayınca, diğer döviz birimlerindeki üretim maliyetlerinin dolar bazında arttığını ifade eden Ergezen, bunun da fiyatları yukarı doğru ittiğini ifade etti.

Ergezen, kuraklık, dünya genelinde tarım emtialarını etkileyen faktör olmaya devam ettiğini belirterek, ABD'de olumsuz hava şartları nedeniyle başta buğday ve mısır arzına yönelik endişelerde artış yaşandığını aktardı.

ABD'de buğday ihracatının önceki haftaya göre yüzde 27 azalarak 345 bin ton seviyesinde gerçekleştiğini bildiren Ergezen, Meksika ve Çin'in en büyük alımı gerçekleştiren ülkeler olduğunu dile getirdi.

Ergezen, Çin'in buğday talebinde öncülük etmeye devam ettiğini vurguladı.

Petrol fiyatlarının yüksek kalmasının da şeker fiyatlarını desteklediğini kaydeden Ergezen, "Çünkü etanol üretiminde ise artış var. Şeker kamışı, etanol üretimi içim kullanılan hammaddelerden biri! Petrol fiyatlarındaki değişim, üreticilerin şeker veya etanol üretimini tercih etmesine neden oluyor." dedi.

Kahvenin haftayı sert düşüşle tamamladığını söyleyen Ergezen, "Brezilya’da don nedeniyle kahve rekoltesinin düşeceği endişeleri, önceki hafta fiyatların hızla yükselmesine yol açmıştı. Geçtiğimiz hafta ise don etkisinin beklentilerin altında olabileceği endişeleri, satışların artmasına yol açtı." değerlendirmesinde bulundu.