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Emtia piyasasında geçen hafta sert düşüşler görüldü

Nikel fiyatlarında yüzde 10'un üzerinde düşüş olurken, önceki hafta yüzde 6,5 yükselen kahvenin fiyatı, geçen hafta yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti.
Emtia piyasasında geçen hafta sert düşüşler görüldü

Emtia piyasasında, üretim tahminlerindeki yükselişler, tahvil faizlerinin artması ve doların emtialar karşısında değer kazanmasıyla kötü bir hafta geride kaldı.

Emtia piyasasında geçen hafta sert düşüşler görüldü. Tahvil faizlerindeki yükselişler ve piyasalardaki olumsuz etkileri devam ederken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da emtia fiyatlarının düşmesinde etkili oldu.

Powell, ekonomideki toparlanmayla enflasyonda geçici bir artış görülebileceğini ve tahvil faizlerindeki artışın dikkatini çektiğini belirterek, "Piyasalardaki düzensiz koşullar veya hedeflerimize ulaşmamızı tehdit eden finansal koşullardaki sürekli sıkılaşma endişe duymama sebep oluyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu gelişmelerin ardından emtia piyasasında işlem gören ürünlerin birçoğu yatırımcısına kaybettirdi. Buna karşın Brent petroldeki yükseliş dikkati çekti. Geçen hafta yüzde 8'e yakın değer kazanan Brent petrol, 69,5 dolarla Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin, video konferans yöntemiyle bir araya geldiği 14. Bakanlar Toplantısı'nda, grubun mevcut üretim kesintilerini 1 ay daha uzatma kararı almasıyla yükselişe geçen petrol fiyatlarında yukarı yönlü ivmelenme devam etti. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de işsizlik oranının şubatta 0,1 puan azalarak yüzde 6,2'ye gerilemesi de fiyatların yükselişini destekledi.

Altındaki düşüş geçen hafta da sürdü. Geçen hafta yüzde 2'ye yakın değer kaybeden altının onsu, 1.687,48 dolara kadar gerileyerek Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Analistler, dolar endeksindeki yükselişlerin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Nikel ve kahvede sert düşüşler görüldü
Nikel fiyatında geçen hafta yüzde 10'un üzerinde düşüş yaşandı. Çinli Tsingshan'ın büyük tedarik anlaşması yaptığına dair haberlerle nikel fiyatları geriledi.

Tarım emtialarında da geçen hafta kayda değer düşüşler görüldü.

Bir önceki hafta yüzde 6,5 yükselen kahve fiyatları, geçen hafta yüzde 6'nın üzerinde değer kaybederken, pamuk fiyatlarında yüzde 1'in üzerinde düşüş oldu. Geçen hafta fiyatı yatay bir seyir izleyen şeker ise haftayı yüzde 0,4 düşüşle tamamladı.

Önceki hafta 14,4575 dolarla Haziran 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gören soya fasulyesi, geçen hafta da yükselişini sürdürdü.

Analistler, tarım emtia fiyatlarındaki düşüşlerin özellikle üretim tahminlerindeki yükselişlerden kaynaklandığını belirtti.

"Dolar endeksi ve tahvil faiz getirileri, pamuk piyasası üzerinde etkili olacak"
Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolar/Brezilya reali paritesindeki yükselişlerin kahve fiyatlarını hafta boyunca düşürdüğünü aktararak, dolar endeksinin artmaya devam etmesinin kahve fiyatları üzerinde satış baskısının sürmesine yol açabileceğini söyledi.

Şeker fiyatlarının geçen hafta yatay seyir izlediğini ifade eden Ergezen, bunda en büyük etkenin dünyanın en büyük ikinci şeker üreticisi Hindistan'da ihracatın beklentilerin altında gerçekleşeceği endişesi olduğunu kaydetti.

Brezilya'nın dünyanın en büyük şeker üreticisi olduğunu hatırlatan Ergezen, "Yatırımcıların özellikle dolar/Brezilya reali paritesini yakından takip etmesinde fayda var." dedi.

Ergezen, pamuk piyasasında geçen hafta satışların etkili olduğunu, bunun en büyük sebebinin dolar endeksi ve tahvil faiz getirilerindeki artış olarak görüldüğünü ifade ederek, pamuğun ekonomik aktivitelere en duyarlı emtialardan olması nedeniyle bu durumdan olumsuz etkilendiğini, bu hafta da dolar endeksi ve tahvil faiz getirilerinin pamuk piyasası üzerinde etkili olacağını söyledi.

Buğdayda da tahvil faiz getirilerindeki artış ve dolar endeksindeki yükseliş kaynaklı satış baskısının etkili olduğunu vurgulayan Ergezen, ABD'de buğday ihracatının önceki haftaya göre yüzde 4 artarak 407,5 bin ton seviyesinde gerçekleştiğini, Endonezya ve Meksika'nın en büyük alımı gerçekleştiren ülkeler olduğunu kaydetti.

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