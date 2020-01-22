EMUJAD Başkanı Şeref Çayırtepe: Yardımcı olalım

EMUJAD Başkanı Şeref Çayırtepe uzman jandarmaların astsubayların işini yaptığını ancak özlük haklarından faydalanamadığını belirterek, yardımcı astsubaylığın bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) Genel Başkanı Şeref Çayırtepe, uzman jandarmaların yaşadıkları mağduriyet ve özlük hakları ile ilgili gazetemize konuştu. Çayırtepe isim değişikliği, 3600 ek gösterge ve okulun hizmetten sayılması gibi birçok sorunları olduğunu dile getirdi. Öncelikli olarak uzman jandarmalarda isim değişikliği yapılmasını talep eden Çayırtepe, “Binlerce uzman jandarma astsubayların işini yapıyor ama özlük haklarından faydalanamıyor. Biz bu isim sorununu ortadan kaldırmak için yardımcı astsubaylık teklifinde bulunduk. İsim değişikliğinin bir an önce yapılması gerekiyor” dedi.

3600 EK GÖSTERGE HAKKIMIZ

Çayırtepe, “Türkiye’de 3600 ek gösterge alan birçok meslek grubu var. Bu meslekler göz önüne alındığında, yaptığı iş ve riskler düşünüldüğünde muvazzaf personel olan uzman jandarmaların 3600 ek göstergeyi alması en doğal hakkıdır. Meslek ve konum olarak bizler birçok konuda dezavantajlıyız. Buna rağmen ek gösterge hakkına sahip değiliz. Mesela polislerimiz bir sefer doğuya giderken, uzman jandarmalar 25 yıllık meslek hayatında en az dört kez doğu görevine gidiyor. Ek gösterge konusunda gerek İç İşleri Bakanımızın gerek Jandarma Genel Komutanımızın sözü var. Bunu almak için gayret gösteriyoruz. Bu bizim emeklerimiz açısından çok önemlidir” dedi.

EĞİTİM SÜRESİ FİİLİ HİZMETTEN SAYILSIN

Uzman Jandarmaların okullarda aldığı bir yıl eğitim süresinin hizmetten sayılması gerektiğini de hatırlatan Çayırtepe, “1988 yılından itibaren, bu hakkımız maalesef verilmedi. Aynı kurumda çalışıyorsunuz, aynı eğitimi alıyorsunuz, aynı işi yapıyorsunuz ama bir kanun maddesine statüleri yazarken; subayı, astsubayı, askeri öğrencileri yazıyor, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesi içerisindeki Uzman Jandarma Eğitim Okulu’nda eğitim gören öğrencilerin eğitim süreleri fiili hizmetten sayılır yazmıyor. Biz bunun gözden kaçtığını düşünüyoruz. Biz bu maddeyi ekletmek için çok uğraşıyoruz. Okulumuz kapandığında kadrolarımız astsubay kadrosuna dönüştürüldü. Şu an görev yapan arkadaşlarımız astsubayın işini yapıyor ama özlük hakkına geldiği zaman bunlardan faydalanamıyor.”

ORDU EVİ TEPKİSİ

“Muvazzaf personeliz ama üyelerimiz askeriyenin ordu evinden faydalanamıyor. Buralar hiçbir zümrenin hiç bir kimsenin kendi malı değil. Burası devletin parası ile yapılan bir yer. Sınıf içi ayrım yapılıyor. Göreve giderken gidiyorsun, şehit olurken şehit oluyorsun, gazi olurken kolunu bacağını gittiğin yerde bırakıyorsun kahraman oluyorsun ama iş ordu evine gelince sınıf ayrımı yapıyorsun, unutuluyorsun. Bu çok yanlıştır. Neden ordu evinden faydalanamıyoruz. Bu içimizdeki ayrımcılık neden? Milli Savunma Bakanlığı’nın bunu düzeltmesi lazım“ diye konuştu.

ASTSUBAY GÖREVİ YAPILIYOR

Çayırtepe, 2012 yılında Jandarma Okullar Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren uzman jandarma okullarının kapanması ile birlikte uzman jandarmaların kadrolarının astsubay kadrolarına çevrildiğini hatırlatarak, “İsim değişikliğinin yapılmasının elzem olduğunu belirtmek istiyorum. Şu an hazır çalışan 17 bin personelimiz ve emeklilerimizin bunu dört gözle beklediğini hatırlatmak istiyorum. Bu konuda mağduriyet yaşıyoruz. Ordu evinden faydalanamadığımız gibi uzman erbaşlar için yapılan gazinolardan da faydalanamıyoruz. Biz bu isim sorununu ortadan kaldırmak için yardımcı astsubaylık teklifinde bulunduk. Bunun ile ilgili kurumda bir çalışma var. Uzman Jandarmaların şu an yaptığı görev astsubay görevidir ama yaptığın işe göre özlük hakkından faydalanamıyor. Görev veriliyor mu, veriliyor. Yapılıyor mu, alası yapılıyor ama özlük haklarından faydalanılamıyor” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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