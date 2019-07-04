Emzirme problemi yaşayan annelere Sağlık Bakanlığı'ndan destek

Çiçeği burnunda anne Kardelen Özkan, bebeğini emziremiyordu.Bakanlığın eğitim programına katıldı ve sorunu kolayca aştı.Şimdi aynı sorunu yaşayan annelere “siz de faydalanın” çağrısı yapıyor.

Anne sütünün özendirilmesi ve annelere emzirme konusunda bilgi ve doğru alışkanlıklar kazandırılması için Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Eğitim Programı”, emzirme konusunda sorunlar yaşayan annelerin büyük yardımcısı oluyor. Bebeğini emzirmede sorun yaşayan anneler ücretsiz bilgilendirildikleri bu program kapsamında sorunların üstesinden kısa zamanda geliyor. İlk bebeğini dünyaya getirdikten sonra emzirme problemi yaşayan Kardelen Özkan da bu programdan faydalanarak bebeğini sağlıklı bir şekilde emzirmeye başladı. 21 yaşındaki genç anne, bu süreçte yaşadığı zorlukları ve bu süreci nasıl atlattığını gazetemize anlattı. Çiçeği burnundaki anne Özkan, emzirme konusunda sıkıntı yaşamamaları için anne adaylarına birtakım tavsiyelerde bulundu.

Kendinizden bahsedebilir misiniz?

İsmim Kardelen Özkan. 21 yaşındayım. İki yıllık evliliğimin meyvesi olan bebeğimi yaklaşık bir ay önce dünyaya getiren çiçeği burnunda bir anneyim.

EN SAĞLIKLISI ANNE SÜTÜ

Anne sütünün bebekler için önemini biliyor musunuz?

Anne sütü bir annenin bebeğine verebileceği en güzel hediye, bir bebeği beslemenin en sağlıklı ve en doğal yolu olduğunu düşünüyorum. Anne sütünün bebeğin fiziksel ve zihinsel gelişiminde aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlenmesinde çok etkili olduğu biliyorum.

DOĞUMUN ARDINDAN İLK GÜNLERDE BEBEĞİMİ EMZİREMEDİM…

Bebeğinizin beslenme ihtiyacını bu süreçte nasıl sağladınız?

Doğumun ardından ilk 5 gün bebeğimi emzirme tekniklerini bilmediğimden ve çeşitli sebeplerden dolayı emziremedim. Anne sütünün bebek için önemini bildiğimden dolayı ilk 5 gün boyunca sütümü enjektör yardımıyla sağarak bebeğimi besledim. Formüla besin ve su dahi asla vermedim. Her zaman en sağlıklısı olan anne sütü düşündüm. Bebeğimin daha zeki olması, daha az hastalanması, gaz sancısı çekmemesi, ilerde ciddi hastalıklardan korunması için ilk 6 ayda sadece anne sütü almasını daha sağlıklı buldum.

ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK VERİLDİ…

Bu süreci nasıl atlattınız?

Bebeğimi emziremeyince çok üzüldüm, böyle uğraştırıcı bir şekilde bebeğimi beslemek de bir hayli zor oluyordu. Doğum sonrası kendi isteğimle hastaneden destek almadan çıkışımı yapmıştım. Emzirmeyi yapabileceğimi düşünmüştüm. Hastanede kaldığım kısa süre zarfında gösterilen teknikleri sezaryen etkisinden olsa gerek unutmuştum. Hemen elime telefonu alarak bu konuda ilgili kişilerle iletişime geçtim. Sağolsunlar Ankara İl Sağlık Müdürlüğü de beni doğum yaptığım hastanenin emzirme konusunda ücretsiz danışmanlık veren birimine yönlendirdi. Bana orada bilgilendirme yapıldıktan sonra çocuğumu rahatlıkla emzirmeye başladım. Gebelik döneminde emzirme ile ilgili hastanelerde bilgi verildiği duymuştum ama pek önemsememiştim.

TÜM ANNE ADAYLARINA ŞİDDETLE TAVSİYE EDİYORUM

Sağlık Bakanlığınca kurulan Bebek Dostu Hastane ve Bebek Dostu Aile Hekimlikleri'nde "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Eğitim Programı", kapsamında ücretsiz verilen emzirme danışmanlığı programını nasıl buldunuz? Diğer anne adaylarına tavsiye eder misiniz?

Bu denli kaliteli ve önemli programın olduğunu bilmiyordum. Bu yaşadığım sıkıntılar sonrası öğrendim. Gerçekten çok sistemli bir çalışma içerisindeler. Bu program olmasa belki bebeğimi emziremeyecektim ve birçok sıkıntı çekecektim. Allah razı olsun, bu güzel hizmet ile sorunlarım son buldu. Keşke daha önceden bu bilgilendirmeleri öğrenseydim de bu sıkıntıları hiç yaşamasaydım. Tüm anne adaylarına bu programa dâhil olmalarını şiddetle tavsiye ediyorum.

İLK 6 AY YALNIZ ANNE SÜTÜ UYARISI

Bu bilgilendirmelerde size anlatılan başka önemli bir konu oldu mu?

Daha sağlıklı nesiller için ilk 6 ay yalnızca anne sütü, iki yaş ve ötesine kadar da anne sütünün devam edilmesi konusunda bilgiler de verildi. Yapılması gerekenlerle ilgili anneler ve anne adayları en iyi şekilde aydınlatıldı.

OSMAN AKDOĞAN /HABERVAKTİM-

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