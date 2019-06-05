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En anlamlı 'evet'in maliyeti 20 bin liradan başlıyor

Düğün sezonunun başlamasıyla salon işletmeleri, organizasyon firmaları ve moda evleri gibi sektörlerde hareketlenme beklenirken, diğer giderler de dikkate alındığında bir düğün en düşük 20 bin liraya mal oluyor.
En anlamlı 'evet'in maliyeti 20 bin liradan başlıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verileri dikkate alındığında, geçen yıl 553 bin çift mutluluğa adım atarken, evliliklerin çoğu ise temmuz-eylül döneminde gerçekleşti.

Hayatlarının bu en özel gününü gönüllerince kutlamak isteyen çiftler, birçok masraf kalemine katlanmak durumunda kalıyor.

Her düğünün olmazsa olmaz unsurları salon kiralama, davetiye, gelinlik, damatlık, takı, ayakkabı, kuaför, pasta, çiçek, fotoğraf ve video çekimi bir arada düşünüldüğünde asgari düğün masrafı 20 bin lirayı buluyor.

Kına ve düğün törenleri

Çiftler açısından en önemli masraf kalemini düğün ve kına organizasyonu oluşturuyor.

Özellikle çiftler son yıllarda alışılmışın dışında düğün kutlamalarını tercih ederken, Hint usulü düğün en fazla tercih edilenler arasında yer alıyor.

Salon kirası önemli harcamalar arasında bulunurken, süsleme, fotoğraf ve düğün pastası gibi ekstralarla fiyatlar artıyor.

Kır düğünü yapılabilecek mekanlar için kişi başı ortalama 50 lira talep edilirken, davetli sayısı arttıkça bu fiyat üzerinden bir miktar indirim yapılabiliyor.

Hafta sonu düğünü ve kapalı mekan tercih edenler için 500 kişilik yemeksiz kokteyle en düşük 8 bin 500 lira ödenmesi gerekiyor. İkramların türüne göre bu tutar, 13 bin liraya kadar çıkıyor. Yemekli düğünlerin maliyeti ise yine ikramın çeşidine göre 35 bin liradan başlayarak 50 bin liraya kadar çıkıyor.

Kına gecelerinin masrafı da 2 bin-10 bin lira arasında değişirken, ek talepler fiyatları artırıyor.

Nikah şekeri yerine fidan

Nikah şekeri, düğün davetlilerine bir anı bırakmak için çiftlerin klasik tercihleri arasında bulunuyor.

Pek çok çift 100 nikah şekerini 350 liradan satın alırken, nikah şekeri yerine fidan hediye edilmesi de ilginç bir alternatif olarak ön plana çıkıyor. Ladin, şimşir ve çam gibi ağaçların fidanları tanesi 3 liradan satın alınabiliyor.

Düğün organizasyonunun değişmezlerinden davetiyeler de bin tanesi 250 liradan temin edilebiliyor.

Gelinlik ve damatlık

Düğün kendisi kadar önemli bir konu da gelin ve damadın nasıl göründüğü.

Düğünün en önemli masraf kalemlerinden gelinliklerin fiyatı tasarım, kumaş ve işleme ayrıntılarına göre değişiyor. Ortalama bir gelinliğin fiyatları 3 bin liradan başlayıp 20 bin liraya kadar ulaşırken, ünlü markaların ürünleri de bin 500-30 bin avro arasında alıcı buluyor.

Damatlıklar açısından bakıldığında ise gömlek, kuşak ve papyondan oluşan smokin takımı bin 700 liraya, smokin ayakkabısı da 300 liraya satılıyor. Damatlık takım elbiseler ise bin lira-5 bin lira arasında değişiyor.

Yurt içinde gözde balayı yeri sahiller

Sona eren bir düğün töreninin ardından çiftlerin en çok kafa yordukları konu ise balayı. Balayı için yurt içinde Ege ve Akdeniz sahilleri popülaritesini korurken, tercihini bu yönde kullananların 4 gün için 4 bin-12 bin lira arasında bir ücreti gözden çıkarmaları gerekiyor.

Yurt dışında balayı yapmak isteyenler ise tropikal bölgeleri ve Yunan adalarını daha cazip buluyor. Sınırları aşan bir balayı yapmak isteyenlerden kişi başı uçak ve otel ücreti dahil bin avro isteniyor. Yunan adaları turlarının maliyeti 4 gün için bin, 8 günlük Avrupa turları da 4 bin avroya kadar çıkabiliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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