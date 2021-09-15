LGS’ye hazırlıkta en gözgün paragraf soruları hangi kitapta? En beğenilen paragraf kitabı hangisi? Geçmiş yıllara ait lgs paragraf sorularına nasıl ulaşırım? Hepsinin cevabı Veli Ay, Selim Akgül ve Merve Kara'nın Formula Paragraf Soru Bankası’nda.

Pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi sınava dayalı eğitim modelini uygulayan ülkemizde de başarılı olmak için yardımcı kaynak kitapların önemi kuşkusuz çok büyük. Bu noktada şu ana sorular öne çıkıyor:

Öğrenciler sınavlara hazırlıkta profesyonel destek almadan başarılı olabilir mi? Sınavlarda başarı için hangi yardımcı kaynaklara ihtiyaç var? Paragraf sorularında nasıl profesyonel destek alabilirim? Sınavlara tek başına hazırlanmak mümkün mü? LGS’ye hazırlıkta en gözgün paragraf soruları hangi kitapta? En beğenilen paragraf kitabı hangisi? Geçmiş yıllara ait lgs paragraf sorularına nasıl ulaşırım? Türkiye’de en çok satan paragraf soru bankası hangisi? Hepsinin cevabı Veli Ay, Selim Akgül ve Merve Kara'nın Formula Paragraf Soru Bankası’nda.

İŞTE LGS PARAGRAF SORU BANKASI:

Henüz ilköğretim çağında sınavla tanışan öğrencilerimiz belirli aşamalardan geçtikten sonra yine bir sınav sonucunda aldığı puana göre bir liseye yerleştiriliyor… Ardından yine bir sınav sonucunda yükseköğrenime yani üniversiteye yerleştiriliyor. Yükseköğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz de herhangi bir kamu kurumunda işe başlayabilmek için tekrar KPSS’e tabi tutuluyor. Yani bir öğrencinin hiç ara vermediğini düşünürsek 25 yaşına kadar sınavlarla iç içe oluyor.

TEK BAŞINA ÇALIŞMAKLA BİR YERE KADAR

Sınavlarda alınan sonuçlarda en önemli, en belirleyici etken ise öğrencinin okuduğu okul ile aldığı eğitim ve temelinin sağlamlığı bir hayli önem arz ediyor. Ayrıca bütün öğrenciler sınavlarda başarılı olmak için profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyor. Her alanda olduğu gibi sınavlarda da adayların başarısının sırrı profesyonel destekte yatıyor. Yani tek başına çalışmak yeterli olmuyor.

OKULLA YETİNMEK MÜMKÜN DEĞİL

Örneğin paragraf sorularını çözmek için salt okulda öğrendikleriniz sınavda başarılı olmanız için yeterli değil. Mutlaka ek olarak profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyorsunuz. İşte en çok satan paragraf soru bankası, yani paragraf bankası: Bu konuya dair yayınlandıktan bu tarafa Türkiye’de en çok satan, LGS Paragraf Soru Bankası’nı örnek olarak gösterebiliriz.

LGS MANTIĞINDA 7 ÖZGÜN TEST

Yazarlığını Veli Ay, Selim Akgül ve Merve Kara’nın yaptığı LGS Formula Paragraf Soru Bankasının her bölümünde o yıl çıkmış LGS soruları yer almakta. Yine o yılın LGS sorularıyla aynı mantık ve kalıpla yazılmış yedi özgün test bulunmakta. Video çözümü de bulunan kitabın son bölümünde de 2022 LGS’de çıkması öngörülen soru kalıplarıyla yedi paragraf denemesine yer veriliyor.

SORU BANKASINDA SÖZLÜK FARKI

Diğer taraftan Formula Paragraf Soru Bankası, sonunda yer alan “SÖZLÜK” sayesinde öğrencilerin paragraf metinlerinde geçen anlamını bilmedikleri kelimeleri kolayca öğrenmelerine katkı sunacak ve bu sayede metinleri kolay ve hızlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olacaktır. İşler Yayın Grubu bünyesindeki Son Viraj Yayınlarından çıkan Formula Paragraf Soru Bankası’nın bir diğer özelliği de MEB örnek sorularıyla benzerlik addetmesi…

LGS SORU MANTIĞINI KAZANDIRIYOR

Geçtiğimiz yıllar incelendiğinde LGS Formula Soru Bankası’nda bulunan soruları çözen öğrenciler; paragraf sorularının mantığını ve kurgusunu öğrenerek LGS’de daha başarılı olduğu gözlemleniyor.

Öte yandan Formula Paragraf Soru Bankası, simülasyon testleri ve paragraf denemeleri ile sınava hazırlanan öğrencilere seviyelerini test etme imkanını da sunuyor. Son derece titiz bir çalışmanın ürünü olan, kendi branşlarında ülkemizde parmakla gösterilen yazar kadrosunun hazırladığı LGS Formula Paragraf Soru Bankası, bu gün hak ettiği konuma ulaşmış vaziyette. Satış rakamlarında en yakın takipçine açık ara fark atan Paragraf Soru Bankası’na erişim ise son derece kolay. Formula Paragraf Soru Bankası’nı ülke genelinde en geniş dağıtım ağına sahip ve Türkiye geneli 500 bayiliği bulunan İşler Kitapevlerinin tümünde bulmak mümkün.



www.gazeteilksayfa.com