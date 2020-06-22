  • BIST 114.993
  • Altın 385,385
  • Dolar 6,8519
  • Euro 7,6884
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 23 °C
»

En büyük savunma ihracatında kritik imza

Türkiye'nin en büyük savunma ihracatı olan Pakistan MİLGEM Projesi'ne yönelik yurt içinde kritik bir iş birliği anlaşmasına imza atıldı.
En büyük savunma ihracatında kritik imza

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'den (STM) yapılan açıklamaya göre, şirket ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) arasında Ana Tahrik Sistemi tedariki ve entegrasyonuna yönelik mühendislik çözümleri konusunda anlaşma imzalandı.

Gemilerin en önemli platform sistemlerini oluşturan ana tahrik sistemleri, gemilerin hareketini sağlıyor.

STM sorumluluğunda gerçekleştirilecek çözüm sayesinde Pakistan Donanması, günümüz teknolojik yenilikleriyle gücüne güç katacak.

ASFAT ana yükleniciliğinde Pakistan Deniz Kuvvetleri için üretilecek MİLGEM korvetlerinin inşası İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve Karaçi Tersanesi'nde gerçekleştirilecek. STM, Türkiye'nin en önemli askeri denizcilik ihracat projesine uluslararası tecrübesiyle katkıda bulunacak.

Pakistan'ın ihtiyaçlarına yönelik olarak farklı askeri deniz projelerinde de doğrudan yer alan STM, Ocak 2013'te imzaladığı ve Ekim 2018'de teslim ettiği Pakistan Deniz İkmal Gemisi (PNS MOAWIN) ile Haziran 2016'da imzaladığı ve başarılı şekilde devam eden Pakistan Agosta 90 B Denizaltı Modernizasyonu ile bu ülkede faaliyet gösteriyor. STM, uluslararası alanda üstlendiği projelerle askeri denizcilik alanında Türkiye'nin küresel markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

STM, yurt içinde Türk Donanması'nın ihtiyaçları için geliştirilen MİLGEM Projesi'nde de kritik görevler üstlendi. Mühendislik tecrübesiyle Türk sanayisinin azami katılımını sağlayarak yerlileştirmeye önemli katkılar sundu.

Türkiye'nin sahip olduğu milli yeteneğin "dost ve kardeş ülke" Pakistan'a ihracatı, ülke sanayisi ve mühendislik kabiliyetinin geldiği aşamayı göstermesi açısından önem taşıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kurban vekalet ücreti belli oldu22 Haziran 2020 Pazartesi 11:10
  • Ankara'da 'kilometre çetesi'ne operasyon22 Haziran 2020 Pazartesi 10:49
  • Bakan Karaismailoğlu: Afetler için Ulusal Mobil Uyarı Sistemi devreye girecek22 Haziran 2020 Pazartesi 10:14
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 5 ilde 12 okul inşa edecek22 Haziran 2020 Pazartesi 10:13
  • Bursa'da sel hayatı felç etti! Gelen fotoğraflar hayrete düşürdü!22 Haziran 2020 Pazartesi 09:45
  • Diyarbakır'da dev operasyon: Tek seferde yakalanan en büyük miktar22 Haziran 2020 Pazartesi 09:43
  • İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizlerinin doğum günü kutlandı22 Haziran 2020 Pazartesi 09:38
  • Türkmenistan'da yaşayan çocuk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi22 Haziran 2020 Pazartesi 09:34
  • Ankara'da boşanma tartışması acilde bitti22 Haziran 2020 Pazartesi 09:31
  • Çin akıllanmıyor: Köpek eti festivali başladı22 Haziran 2020 Pazartesi 09:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti