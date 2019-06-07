En çok emlak satışı Çankaya’da

TÜİK raporlarına göre Nisan ayında Çankaya’da 1.261 konutun satıldığı belirtildi. Keçiören’de 1.194 konut satılırken onu sırasıyla 1.073 konutla Mamak, 934 konutla Yenimahalle, 715 konutla da Altındağ takip etti.
TÜİK raporlarına göre Nisan ayında Çankaya’da 1.261 konutun satıldığı belirtildi. Keçiören’de 1.194 konut satılırken onu sırasıyla 1.073 konutla Mamak, 934 konutla Yenimahalle, 715 konutla da Altındağ takip etti.
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