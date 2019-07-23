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En çok konut satışı Keçiören'de

TÜİK verilerine göre Haziran ayında Ankara'da en fazla konut satışı yapılan ilçe Keçiören oldu. 
En çok konut satışı Keçiören'de

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Bağlum ve Ovacık’ın yıldızını parlatacaklarına ve Cumhuriyet Kulesi, Doğal Ürünler Üretim ve Satış Merkezi ile Keçiören’in marka değerini güçlendireceklerine vurgu yaparken, “Keçiören’de hizmet var, samimiyet var, huzur var” ifadesini kullandı.
TÜİK raporlarına göre Haziran ayında Keçiören’de 847 konut satılırken onu sırasıyla 826 konutla Mamak, 809 konutla Çankaya, 587 konutla da Yenimahalle takip etti. 

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Göreve geldiğinden beri yeşil alan çalışmaları, Pazar ve parkların huzuru, atıl ve bakımsız belediye tesislerinin yenilenmesi, çevre ve temizlik hassasiyeti gibi başlıkları gündemine alan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bu makamlar, mevkiler gidecek, mahkeme kadıya mülk değil. Geride eserler, hizmetler ve yaşanabilir şehirler bırakmak lazım. Bunlardan bir tanesi de yeşil çevre… Temiz şehirler ve temiz kentler. Bozkır bir kader değil, el ele verirsek Türkiye 2 yılda Dünyanın en yeşil ülkelerinden biri olur. Biz Keçiören’de sokakları ağaçlandırmaya başladık. İnsanımız salonunda balkonunda kış sesini duyacak. Yeşil bir başkente katkı sağlıyoruz” dedi.
Altınok, “Hem gayrimenkul yatırımı hem de Ankara'da insanların yaşamak için Keçiören'i tercih etmesi bizleri oldukça sevindiriyor. Çünkü bir belediyenin en önemli görevlerinden birisi yaptığı çalışmalarla bölgesini kalkındırmak, değerli hale getirmektir” derken, yeni yatırımlarla ilçenin nüfusunun giderek artacağının ve gelişmesini devam ettireceğinin de altını çizdi.

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