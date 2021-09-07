En çok satan kimya kitabı kimin, yazarı kim?

Sınavlarda başarı için yardımcı kaynakların büyük katkısı oluyor. Özellikle kimi kitaplar büyük rağbet görüyor. Örneğin kimya branşında Türkiye’de en çok satan kitap hangisi? Ve en çok satan kimya kitabı kimin, en çok satan kimya kitabının yazarı kim?

Sınava dayalı eğitim modeline sahip Türkiye’de başarılı olmak için yardımcı kaynak kitabı çok önemli. Malum sınavlarda başarı için yardımcı kaynakların büyük katkısı oluyor. Özellikle kimi kitaplar büyük rağbet görüyor. Peki örneğin kimya branşında Türkiye’de en çok satan kitap hangisi? Ve en çok satan kimya kitabı kimin, en çok satan kimya kitabının yazarı kim?

Cevaplarını sizler için derledik:

Henüz ilköğretim çağında sınavla tanışan öğrencilerimiz belirli aşamalardan geçtikten sonra yine bir sınav sonucunda aldığı puana göre bir liseye yerleştiriliyor. Ardından yine bir sınav sonucunda yükseköğrenime yani üniversiteye yerleştiriliyor. Yükseköğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz de herhangi bir kamu kurumunda işe başlayabilmek için tekrar KPSS’ye tabi tutuluyor. Yani bir öğrencinin hiç ara vermediğini düşünürsek 25 yaşına kadar sınavlarla iç içe oluyor.

TEK BAŞINA ÇALIŞMAK YETERLİ OLUR MU?

Bütün sınavlarda alınan sonuçlarda en önemli, en belirleyici etken ise öğrencinin okuduğu okul ile aldığı eğitim ve temelinin sağlamlığı bir hayli önem arz ediyor. Ayrıca bütün öğrenciler sınavlarda başarılı olmak için profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyor. Her alanda olduğu gibi sınavlarda da adayların başarısının sırrı profesyonel destekte yatıyor. Yani tek başına çalışmak yeterli olmuyor.

PROFESYONEL DESTEĞİN ÖNEMİ

Örneğinn kimya branşında salt okulda öğrendikleriniz sınavda başarılı olmanız için yeterli değil. Mutlaka ek olarak profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyorsunuz.

İşte Türkiye'de en çok satan kimya kitabı ve yazarı:

Bu konuya dair yayınlandıktan bu tarafa Türkiye’de en çok satan, TYT Kimya Soru Bankası’nı örnek olarak gösterebiliriz.

Doç. Dr. Serkan Yavuz , Doç. Dr. Hamdi Özkan koordinatörlüğünde hazırlanan TYT Kimya Soru Bankası , öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testinde (TYT) başarılı olması amaçlanmış.

2023 VİZYONU DİKKATE ALINMIŞ

Orbital Yayınları TYT Kimya Soru Bankası kitabı, Milli Eğitim Bakanlığın 2023 eğitim vizyonu dikkate alınarak disiplinler arası sorulara da yer verilmiş. Kitap s, p ve d şeklinde sınıflandırılan testlerden oluşmakta.

Doç. Dr. Serkan Yavuz, Doç. Dr. Hamdi Özkan koordinatörlüğünde hazırlanıp, Orbital Yayınlarından çıkan TYT Kimya Soru Bankası kitabı özetle şöyle anlatılıyor:

“Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu

olan Temel Yeterlilik Testinde (TYT) başarılı olmanız

amacıyla, Orbital Yayınları TYT Kimya Soru Bankası kitabımızı

titiz bir çalışma sonucunda hazırladık. Ayrıca, kitabımızda

Milli Eğitim Bakanlığın 2023 eğitim vizyonu dikkate

alınarak disiplinler arası sorulara da yer verilmiştir.

Kitabımız s, p ve d şeklinde sınıflandırdığımız testlerden

oluşmaktadır.

s Testi

s Testleri, öğrencilerin konuyla ilgili sahip olmaları gereken

temel bilgi ve becerilerin kazanılmasına katkı sağlayacak

sorulardan oluşur. S testlerinde, konuyla ilgili kazanımların

mikro hücrelere ayrılmasına özen gösterilmiştir.

Bu testler, öğrencide belirli kavram ve genellemeler kümesi

oluşmasına olanak sağlar. Öğrencilerin kazanımlara

dair yanlış veya eksik öğrenmelerinin süreç başında

giderilmesini ve öğrencilerin konuya dair ilgi ve çalışma

isteklerini artırmayı amaçlar.

p Testi

p Testleri, öğrencilerin s testlerinde edindikleri bilgileri

daha kapsamlı sorular içerisinde kullanarak bilgileri yorumlamalarına

ve yapılandırmalarına yardımcı olmayı

amaçlar. Birden fazla kazanımın yer aldığı bu testlerdeki

sorular; öğrencileri konu üstünde çok boyutlu düşünmeye

yönlendirecek ve konunun daha detaylı öğrenilmesine

imkân sağlayacak nitelikte hazırlanmıştır. Böylece öğrencilerin

konunun bütünü ile ilgili karşılaşılabileceği her türlü

bilgi, işlem ve yorum temelli sorulara karşı hazır olması

amaçlanmıştır.

d Testi

d testleri, s ve p testlerinde kullanılan bilgileri farklı koşullara

ve yeni problemlere uyarlayarak bilgilerin Kimyanın

günlük hayat yansımaları ve diğer disiplinler ile ilişkilendirilmesini

sağlar. Öğrencilerin edindikleri bilgilerden çıkarımlarda

bulunarak bilgiyi yaşantı haline getirmelerini

amaçlar. Öğrencilere bilişsel düşünmenin yanı sıra analitik,

yaratıcı ve eleştirel düşünme gibi fen okur−yazarlıklarınının

gelişmesine katkıda bulunacak üst düzey düşünme

becerilerini kullandırtmayı ve geliştirmeyi hedefleyen

beceri temelli sorulardan oluşur.

Kitabımızın hazırlık aşamasında, geçmiş yıllarda ÖSYM

tarafından gerçekleştirilen TYT ve YGS’de çıkmış sorular

dikkatle incelenmiştir. Testlerin soru tarzı ve konu kapsamı

çıkan sorular temel alınarak, Temel Yeterlilik Testine

(TYT) uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının

yayınladığı son Kimya Öğretim Programındaki

kazanımlara uygun olmasına özen gösterilmiştir.

Başarılarınızda yanınızda olmak istedik. Katkıda bulunabilirsek

ne mutlu bize…

Her şey gönlünüzce olsun…”



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