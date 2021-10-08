8. Sınıf öğrencilerin gireceği en önemli sınavlardan birisi şüphesiz ki LGS’dir. LGS’de başarılı olmanın anahtarı ise doğru kaynaktan çalışmaktan geçer. Peki en çok satan LGS çıkmış sorular kitabı hangisi, neden çıkmış soru çözmeliyiz? İşte cevabı:

İyi bir liseye gitmek isteyen öğrencilerinin hayatındaki dönüm noktalarından biri LGS’dir. Bu sınavdan alacağınız puan ve okul ortalamanızın etkisi ile hayalinizdeki liseye yerleşebilirsiniz. Liseye Geçiş Sınavı’nda başarılı olmanın yolu ise doğru kaynaktan doğru şekilde çalışmaktan geçer. Bu yazımızda en çok satan LGS çıkmış sorular kitabı hakkında sizlere bilgi vereceğiz.

AV YAYINLARI: LGS BENZER SORULAR KİTABI

En çok satan LGS çıkmış sorular kitabı deyince akla Av Yayınları gelir. Av yayınları , çıkardığı LGS Benzer Sorular kitabı ile gerçek sınavda birçok soru tutturma başarısını yakaladı. Yeni nesil, MEB tarzı sorulardan oluşan bu kitapta bir yandan bilgilerinizi test ederken bir yandan da öğrendiklerinizi pekiştirebileceksiniz.

Yazarlık tecrübesi olan, alanında uzman hocalar bir araya gelerek MEB’in gerçek sınavda sorabileceği sorular üzerine yoğunlaştılar. Yoğun ve özverili bir çalışmanın ardından da gerçek LGS’ye en benzer sorulardan oluşan bu kitabı hazırladılar.

ÇIKMIŞ SORU ÇÖZMENİN ÖNEMİ

Geçmiş yıllarda düzenlenen LGS’lere bakarsanız çoğu sorunun birbirine benzediğini görürsünüz. Dolayısıyla sınavdan önce çıkmış ya da benzer sorular çözmek öğrencilere fayda sağlayacaktır.

Her ders için konu çalışmasından sonra benzer soru çalışması da yaparak sınavda sizden neler beklendiğini önceden analiz edebilirsiniz.

YENİ NESİL SORULARA UYGUN

MEB, her sene soru tarzını geliştiriyor. Artık sınavlarda eski tip direkt bilgi ölçen sorulardan ziyade yeni nesil diye adlandırılan bilgi ile öğrencinin okuduğunu anlama yeteneğinin harmanlandığı sorular sorulduğunu görüyoruz.

Bu yüzden LGS’ye hazırlanan öğrencilerin eski tip kaynaklar yerine daha sınava yönelik yeni nesil MEB tarzı sorulardan meydana gelen kaynakları çözmesi bir hayli önem arz ediyor. Bu bağlamda da Av Yayınları LGS Benzer Sorular Soru Bankası her derste yer alan en kaliteli sorularıyla sizleri bekliyor.

NEREDEN ALINIR?

Av Yayınları LGS Benzer Sorular kitabı, diğer tüm seçkin yayınlar gibi Türkiye’nin en büyük kitabevi İşler’de satılmaktadır. Şehrinizde bulunan İşler şubelerinden birine giderek Av Yayınları LGS Benzer Sorular kitabını satın alabilirsiniz.

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