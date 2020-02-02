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En çok zamlanan salatalık oldu

İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 41,99 ile yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan salatalık oldu.
En çok zamlanan salatalık oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 89'unun perakende fiyatı artarken, 49 ürünün fiyatı düştü, 104 ürünün fiyatı ise değişmedi.

EN ÇOK SALATALIK FİYATI ARTTI

Ocak ayında gıda harcamaları, yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan salatalık, yüzde 41,99 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; yüzde 40,87 ile domates, yüzde 36,48 ile mandalina, yüzde 35,46 ile yeşil soğan, yüzde 28,45 ile kabak, yüzde 23,67 ile mahkeme ve avukatlık ücretleri oldu.

ETEK YÜZDE 16 UCUZLADI

Geçen ay giyim harcamaları, kadın giyimi alt grubunda yer alan etek, yüzde 16,99 gerileme göstererek fiyatı en çok azalan ürün oldu. 

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 15,36 ile kadın pardesüsü, yüzde 14,52 ile kadın kazağı, yüzde 13,92 ile kadın elbisesi, yüzde 13,80 ile çocuk ceketi ve yüzde 13,77 ile çocuk pantolonu oldu.

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