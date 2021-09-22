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En fazla kazanan futbolcu Cristiano Ronaldo

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu yıl en çok kazanan futbolcular listesinde ilk sırada yer aldı.
En fazla kazanan futbolcu Cristiano Ronaldo

Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, yaz transfer döneminde Juventus'tan ayrılarak eski takımı Manchester United'a dönen 36 yaşındaki Ronaldo, 125 milyon dolarla 2021 yılının en fazla kazanan futbolcusu oldu.

Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olan Arjantinli futbolcu Lionel Messi, 110 milyon dolar kazancıyla Ronaldo'nun ardından ikinciliği elde etti.

Paris Saint-Germain takımında forma giyen Brezilyalı Neymar, 95 milyon dolar geliriyle üçüncü sıraya yerleşti.

Bu yılın en fazla kazanan ilk 10 futbolcusu şöyle:


Futbolcu    Kulüp    Gelir (dolar)
1    Cristiano Ronaldo    Manchester United    125 milyon
2    Lionel Messi    PSG    110 milyon
3    Neymar    PSG    95 milyon
4    Kylian Mbappe    PSG    43 milyon
5    Muhammed Salah    Liverpool    41 milyon
6    Robert Lewandowski    Bayern Münih    35 milyon
7    Andres Iniesta    Vissel Kobe    35 milyon
8    Paul Pogba    Manchester United    34 milyon
9    Gareth Bale    Real Madrid    32 milyon
10    Eden Hazard    Real Madrid    29 milyon
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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