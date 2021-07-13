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En geç kasım'da açılacak

EGO Genel Müdürlüğü pandemi nedeniyle 15 aydır kapalı olan Yenimahalle-Şentepe teleferik hattını 30 Ağustos 2021 tarihinden önce açmayı planladıklarını belirtti.
En geç kasım'da açılacak

EGO Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden yapılan açıklamada teleferiğin Covid-19 önlemleri kapsamında, 21 Mart 2020 tarihinden itibaren kapalı olduğu, hattın ağır bakıma girdiği belirtildi. Bakım sürecinde uzmanlar beklendiği belirtilen açıklamada, halat değişimi olmadığı takdirde hattın 30 Ağustos’ta, halat değişimi olduğu takdirde Kasım ayının sonunda açılacağı bildirildi.

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HALATTA KIRIK VE EKSİLMELER TESPİT EDİLDİ

Yapılan açıklamada “Ankara halkının güvenliği bizim için her şeyden önce gelmektedir” ifadelerine yer verilerek, 07 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla hattın ağır bakım çalışmalarına başlanıldığı belirtildi. Ağır bakım çalışmasının daha önceki benzer çalışmalarda olduğu gibi bir ay içinde tamamlanması beklendiği söylenirken, bakım firması tarafından yapılan son muayene sonrasında, tesisin ilk etabını çalıştıran halatta kırık ve metal eksilmeleri nedeniyle halatın güvenlik standartlarının dışına çıktığı firma tarafından tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

YENİ HALAT İMALATI 4 AY SÜRÜYOR

“Yeni halat imalatının 3,5-4 ay sürecek olması ve yüksek bir maliyet gerektirmesi nedeniyle, mevcut halatın onarımının yapılarak kullanılabilmesi ihtimalinin araştırılması için uluslararası sertifikaya sahip Fransız bir uzman ile temasa geçildi.”

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 “FRANSIZ UZMAN BEKLENİYOR

Uzman tarafından yapılacak, inceleme, analiz ve test işlemleri sonucunda halatın kullanılabilirliğinin onaylanması halinde tüm işlemler on günde tamamlanacak ve bir yıl garantili olacaktır. Bu takdirde teleferik hattının 30 Ağustos öncesi açılması planlanmaktadır.”

KASIM SONUNU BULABİLİR

“Uzman tarafından yapılacak inceleme neticesinde mevcut halatın kullanılamaz olduğunun tespit edilmesi halinde ise yeni bir halat siparişi verilecektir. Halatın tedarik süresinin sipariş tarihinden itibaren 3,5-4 ay içinde temin edilmesi mümkün olabilecektir. Bu durumda teleferik hattımız, Kasım ayının sonuna doğru açılabilecektir.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA


 

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