  • BIST 1.538
  • Altın 440,271
  • Dolar 7,3822
  • Euro 8,9572
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 7 °C
»

En gollü ligler Bundesliga ve Serie A, Süper Lig ise 3'üncü

İlk yarısı biten Süper Lig, maçlardaki 2,91 gol ortalamasıyla Avrupa'nın 5 büyük ligi arasındaki Premier Lig, La Liga ve Ligue 1'i geride bıraktı.
En gollü ligler Bundesliga ve Serie A, Süper Lig ise 3'üncü

Avrupa'nın 5 büyük ligi arasında maç başına en fazla gol atılanlar, 3,09'luk ortalamalarıyla Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ve İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) oldu.

İlk devrelerin geride kaldığı 2020-2021 sezonunda Bundesliga ve Serie A karşılaşmalarını izleyenler, futbolun meyvesi olan gole doydu.

Son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih'in 18. hafta sonunda 7 puan farkla liderlik koltuğunda oturduğu Bundesliga, 3,09 gol ortalamasıyla önceki yıllarda olduğu gibi Avrupa'nın diğer büyük ligleri arasında öne çıktı.

19. karşılaşmaların ardından Milan'ın önde götürdüğü ancak ilk 5'teki takımlar arasında büyük puan farklarının bulunmadığı Serie A da aynı ortalamayla bu unvanı paylaştı.

Almanya liginin skor üretimi bakımından öne çıkmasında en büyük katkıyı, 53 gol atan Bayern Münih ve bu gollerin 23'ünde imzası bulunan Polonyalı santrforu Robert Lewandowski yaptı.

İtalya liginde ise 45 kez fileleri havalandıran Inter, Atalanta (44 gol), Roma ve Napoli (41), lider Milan'dan (39) daha fazla rol oynadı.

Süper Lig 3. sırada
20. maçların tamamlandığı Türkiye ligi, karşılaşma başına düşen gol sayısı konusunda İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst liglerini geçti.

Süper Lig, 2,91 gol ortalamasıyla Avrupa'nın 5 büyük ligi arasındaki Ligue 1 (2,73), Premier Lig (2,71) ve La Liga'nın (2,48) önünde yer aldı.

En gollü maçlar Beşiktaş'ın
Futbolseverler, 47 golle ligin en skorer takımı olan ve puan tablosunun zirvesinde yer alan Beşiktaş'ın karşılaşmalarında bol gol izledi. Kalesinde 23 gol gören Beşiktaş'ın oynadığı müsabakalarda 3,5 gol ortalamasına ulaşıldı.

İlk devrenin gol bakımından en kısır mücadeleleri ise 40 gol atılan Hes Kablo Kayserispor'un karşılaşmaları oldu. Kayserispor'un (attığı 14, yediği 26) maçları ortalama 2 golle bitti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da 'süper' maç26 Ocak 2021 Salı 11:58
  • Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Büyükekşi: Talihsizlikler olmasa belki de ligin zirvesindeydik26 Ocak 2021 Salı 11:57
  • Göztepe'de Burak Süleyman eski takımı Kocaelispor'a kiralandı26 Ocak 2021 Salı 10:44
  • NBA'de Cedi'nin 20 sayısı Cavaliers'ın galibiyetine yetmedi26 Ocak 2021 Salı 10:44
  • TFF Süper Kupa sahibini buluyor26 Ocak 2021 Salı 10:29
  • Trabzonspor ile yolları ayrılan Pereira ve eşi Natacha Esmail'den teşekkür mesajı26 Ocak 2021 Salı 09:29
  • Trabzonspor'da Portekizli futbolcu Pereira'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi25 Ocak 2021 Pazartesi 16:26
  • Beşiktaş Vodafone Park'ta en uzun galibiyet serisini geliştiriyor25 Ocak 2021 Pazartesi 14:18
  • Denizlispor ilk devreyi sıralamanın en altında kapattı25 Ocak 2021 Pazartesi 13:28
  • Göztepe iyi başladığı ilk devreyi istediği gibi bitiremedi25 Ocak 2021 Pazartesi 13:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti