En güçlü dinozor t rex mi?

Etçil dinozorlar arasında ün yapmış T-Rex’den daha güçlü bir dinozor var mıydı? Gelin birlikte bakalım.

Dinozor türleri arasında süper star olarak anılan bir dinozor var ki o da Tyrannosaurus Rex yani namı değer T-Rex. Peki, T-Rex türleri arasında en güçlü olma unvanını kaybetti. Peki, en güçlü dinozor hangisi? En büyük dinozor hangisi? En zeki dinozor hangisi? En zeki dinozor Velociraptor mu ? T-Rrex’den güçlü dinozor var mı? Gelin birlikte En güçlü dinozor sıralamalarına bakalım.

En güçlü dinozor hangisi?

Tyrannosaurus Rex

Tyrannosaurus Rex öyle ünlü bir etçil dinozor ki adını duymayan yoktur. Yaşadığı döneme dek Dünya‘nın gördüğü en belalı dinozor olarak bilinirdi. 5 metre yüksekliğinde, 12 metre uzunluğunda ve 7 ton ağırlığındaki T-Rex’in tarihteki en büyük kara etçili olduğu sanılıyordu ama daha sonra keşfedilen (Carcharodontosaurus, Giganotosaurus ve Spinosaurus) gibi dinozorlar bu düşünceyi çürüttü.

Karada yaşamış etçil türlerine göre artık büyük kabul edilmese de en güçlü silahı İnanılmaz ısırığıydı. Bu ısırık bugüne dek karada yaşamış tüm hayvanlardan daha güçlüydü. Kemikleri paramparça eden çenesi, neredeyse kendi vücut ağırlığı kadar bir güçle avını ısırabiliyordu.

En güçlü dinozor hangisi?

Spinosaurus

Dünya’ya ölçülmüş en büyük etçil dinozor olan Spinosaurus’un körüklü bir otobüs kadar uzun (16 metre) ve bir Asya fili sürüsü kadar ağır (20 ton) olduğu sanılıyor. Omurları T-Rex’in omurlarından % 20 daha büyüktü. Sırtından çıkan iki metrelik kemiklerle desteklenen kocaman bir yelken derisi vardı ve bu da onu daha büyük ve yüksek gösteriyordu.

Spinosaurus hızlıydı, güçlüydü ve T-Rex’de daha uzun kol ve pençeleri vardı. Yani aynı ortamı paylaştığı Carcharodontosaurus gibi büyük yırtıcılara büyük ihtimalle karşı koyabiliyordu. Ancak ağız yapısı nedeniyle daha çok kıyılardaki deniz canlıları ile beslendiği tahmin ediliyor.

Carcharodontosaurus

Carcharodontosaurus’un uzun ve söylemesi zor adı, “köpek balığı dişli kertenkele” anlamına geliyor. Bu adı almasının sebebiyse çenesini dolduran 20 cm uzunluğunda tırtıklı dişleri. Bu dişlerle avının etini bıçakla tereyağı keser gibi kesebiliyordu. T-Rex‘ten daha büyük olmasına ve muazzam büyüklükte (bir insan boyunda) bir kafatasına sahip olmasına rağmen yakın akrabaları Giganotosaurus ve Mapusaurus gibi küçük beyinli, rakiplerine kıyasla ilkel bir dinozordu. Ama fosilleşmiş izlere bakılırsa bacakları güçlüydü ve saatte 32 km hızla koşarak T-Rex‘i geçmesi mümkündü ama bu hızlarda koşup koşmadığını bilmiyoruz çünkü vücuduna oranla kolları çok küçüktü ki düşerse tonlarca ağırlığını geri kaldırması mümkün olmayabilirdi.

Giganotosaurus

Carcharodontosaurus’un Güney Amerikalı kuzeni Giganotosaurus, boyutuyla T-Rex‘e rakip canavarlardan biriydi.

Bulunan bazı örnekler Carcharodontosaurus’tan biraz daha küçük görünüyor ama T-Rex ile karşılaştırıldığında daha uzun, daha yüksek ve daha inceydi. Bu üç dinozor arasından en hızlısı Giganotosaurus’tu. Dengesini sağlamakta yetenekli olan Giganotosaurus diğerlerinden saatte en az 16 km daha hızlı koşuyordu.

Majungasaurus

Majungasaurus’un kötü bir şöhreti var: Dinozorun yaşadığı Madagaskar’da bulunan Majungasaurus kemiklerindeki diş izleri, Majungasaurus’un kendi diş kalıplarıyla mükemmel şekilde uyuşuyor. Bulgulara göre, bir ton ağırlığındaki bu teropod bazen kendi türüyle beslendiği tahmin ediliyor. Ancak bu izler sadece kendi türleriyle şiddetli kavgalarından mı, aktif avlanma sonucunda mı olduğunu yoksa ziyan olmasın diye ölmüş akrabalarını mı yediklerini bilinmiyor.

Mapusaurus

Mapusaurus, Giganotosaurus ile yakın akrabasıdır ve birbirlerine oldukça benzerler, yaşamış en büyük dinozorlardan birisi olan 35 metre uzunluğundaki otçul Argentinosaurus’u avladıkları tahmin ediliyor. Nedeni ise; uzmanlar, aynı yerde bulunan birkaç farklı örneğe ait kemikler nedeniyle sürü halinde yaşadıklarını veya daha büyük avlar yakalamak için av grupları kurduklarını tahmin ediyor.

En zeki dinozor hangisi?

Utahraptor

Utahraptor, kuzeni Velociraptor’dan üç kat daha büyüktü. Arka ayaklarında 30 santimetrelik orak şeklinde pençeleri vardı. Bacak kemikleri alışılmadık derecede kalındı çünkü bu kemikler, ölümcül pençesini avına saplamaya yarayan güçlü kasları destekliyordu. Daha küçük raptor kuzenleri gibi Utahraptor’lar da grup halinde avlanmış olabilir. Üç metre yüksekliğindeki 500 kiloluk bu korkunç hayvanlar, kendilerinden kat kat büyük avları hedef alıyordu.

En zeki dinozor Velociraptor mu ?

Velociraptor

Etçil dinazor türleri arasında ve kuzenlerinden de küçük olan Velociraptorları diğerlerinden ayıran en önemli özelliği zeki olmalarıydı. Velociraptor‘lar çevik, zeki ve hızlı yırtıcılardı. Bazen grup halinde avlanmış olmaları da olası.