Pandemiyle birlikte dijital yayıncılık da değişiyor. Peki Türkiye’de online ders veren kurum hangisi? En güzel videolu ders anlatımı nerede? Canlı dersleri nereden takip edebilirim? Videolu ders anlatımlarına ve soru çözümlerine nasıl ulaşırım?

Sınav odaklı ülkemizde milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sınavlar bir hayli önem arz ediyor. Teknolojinin hızlı gelişimi ve pandemi süreciyle başlayan uzaktan eğitim, dijital yayınların önemini artırdı. Bu hızlı değişim sınav sektöründe dijital yayıncılık yapan kuruluşları yeni arayışlara ve yeni yapılanmalara sevk etti. Peki Türkiye’de online ders veren kurum hangisi? En güzel videolu ders anlatımı nerede? Canlı ders leri nereden takip edebilirim? Videolu ders anlatımlarına ve soru çözümlerine nasıl ulaşırım?

Bu ve buna benzer soruların cevabını sizler için derledik.

Teknolojinin hızlı gelişimi ve pandemi süreciyle başlayan uzaktan eğitim, dijital yayınların önemini bir hayli artırdı. Bu hızlı değişim sınav sektöründe dijital yayıncılık yapan kuruluşları yeni arayışlara ve yeni yapılanmalara sevk etti. Buna örnek olarak Çap Yayınlarını gösterebiliriz. İşler Yayın Grubu çatısı altında hizmet veren Çap Yayınları YKS, TYT, AYT alanlarında yardımcı kaynak eser ve soru bankaları ile adından sıkça söz ettiren bir yayınevi. Geleceğin eğitim teknolojilerini ve sınav modelini önceden öngörerek en hızlı biçimde analiz eden Çap Yayınları, basılı kitap ile dijitali senkronize ederek yeni bir tarz ortaya koyuyor.

Çap Yayınları bu şekilde, sınav sektöründe dijital teknolojiye en hızlı ve hazırlıklı giren yayınevlerinden birisi olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Peki Çap Yayınları bu değişim ve dönüşüm nasıl gerçekleştirdi?

İşte cevabı:

Çap Yayınları TYT-AYT hazırlık kitapları ile soru bankalarını videolu anlatım fasikülleri haline getirerek söz konusu dönüşümü başlatıyor. Bu çalışmalar ortaya VAF olarak adlandırılan yeni bir kurumsal kimlik ortaya çıkarmış oluyor.

VİDEOLU ANLATIM AVANTAJI

TYT-AYT hazırlık Video Anlatım Fasikülleri, konuların bir ders süresi boyunca ayrıntılı anlatıldığı, özel ders formatında bir fasikül VAF olarak karşımıza çıkıyor. Ortaöğretim müfredatı ve ÖSYM soru tarzları dikkate alınarak hazırlanan TYT-AYT hazırlık VAF’ları, 12. sınıf öğrencilerine ve sınava hazırlanan mezun öğrencilere video anlatımlarıyla konuları detaylı bir biçimde öğrenme imkanı sunuyor.

Öğrencilerin hem sınıf içinde hem de bireysel olarak çalışmasına uygun olarak hazırlanan VAF’ların, konu anlatımlarının devamında; öğrencilerin konuyu pekiştirebileceği tamamı video anlatımlı ödev testleri ve her ünitenin sonunda o ünite ile ilgili ÖSYM çıkmış sınav soruları yer alıyor.

AKILLI TAHTA UYGULAMASI MEVCUT

Sınıf içi kullanıma ve öğrencinin bireysel çalışmasına olanak veren kitapların öğretmenler için akıllı tahta uygulaması da mevcut. Öte yandan vafegitim.com adresinde video anlatım fasiküllerinin yazarları tarafından ayrıntılı bir şekilde anlatılmış video içerikleri bulunuyor. Konu anlatımları ayrıntılı, açıklayıcı ve akılda kalıcı şekilde hazırlanıyor. Testlerin ise ayrıntılı çözümleri mevcut. Site de öğrenciler için eğitim içerikli blog yazılarının ve anketlerin bulunduğu rehberlik bölümü var. Ayrıca öğrencilerin kitaplar veya videolarla ilgili sorun yaşadığında danışabileceği canlı destek hizmeti bulunmakta. Özenle hazırlanan VAF soru bankaları ile birbirini tamamlayan VAF setleri öğretmenlerin güvenle önerebileceği, öğrencilerin keyifle kullanabileceği bir kaynak olarak göze çarpıyor.

MÜFREDATA UYGUN ARA SINIF VAF SETLERİ

Diğer taraftan ara sınıf Video Anlatım Fasikülleri , konuların bir ders süresi boyunca ayrıntılı anlatıldığı, özel ders formatında bir fasikül. Tüm lise müfredatlarına uygun olarak hazırlanan VAF’lar ara sınıf öğrencilerine video anlatımlarıyla konuları detaylı bir biçimde öğrenme imkanı sunuyor. VAF’ların öğrencilerin hem sınıf içinde hem de bireysel olarak çalışmasına uygun olarak hazırlanmış. Konu anlatımlarının devamında öğrencilerin konuyu pekiştirebileceği tamamı video anlatımlı ödev testleri ve her ünitenin sonunda o ünite ile ilgili ÖSYM çıkmış sınav soruları yer almakta. Sınıf içi kullanıma ve öğrencinin bireysel çalışmasına olanak veren kitapların öğretmenler için akıllı tahta uygulaması mevcut.

BLOG VE ANKET HİZMETİ

Burada da vafegitim.com adresinde video anlatım fasiküllerinin yazarları tarafından ayrıntılı bir şekilde anlatılmış video içerikleri bulunmakta. Konu anlatımları ayrıntılı, açıklayıcı ve akılda kalıcı şekilde hazırlanmış. Testlerin ise ayrıntılı çözümleri mevcut. Site içinde öğrenciler için eğitim içerikli blog yazılarının ve anketlerin bulunduğu rehberlik bölümü var. Ayrıca öğrencilerin kitaplar veya videolarla ilgili sorun yaşadığında danışabileceği canlı destek hizmeti bulunmakta.



Gazete İlksayfa / Özel