Temel Yeterlilik Testi yani TYT adayları hazırlık kitaplarını çok önemsiyor. Adaylar en kaliteli, en özgün, en güncel ve en çok satan hazırlık kitaplarını merak ediyor. En hesaplı ençok satan tyt problem kitabı hangisi sorusunun cevabını derledik:

Sınav hazırlığında profesyonel destek çok önemli. Özellikle Temel Yeterlilik Testi yani TYT adayları için hazırlık kitapları çok önemlidir. Adaylar en kaliteli , en özgün , en güncel ,en hesaplı ve en çok satan hazırlık kitapları nı sorguluyor. Biz de en hesaplı ençok satan tyt problem kitabı hangisi sorusunun cevabını araştırdık.

Bu sorunun cevabına geçmeden önce şu hususların altını çizmek gerekiyor: Sınavlar öğrencilerin hayatında çok önemli bir yer tutuyor. Henüz ilköğretim çağında sınavla tanışan öğrencilerimiz belirli aşamalardan geçtikten sonra yine bir sınav sonucunda aldığı puana göre bir liseye yerleştiriliyor. Ardından yine bir sınav sonucunda yükseköğrenime yani üniversiteye yerleştiriliyor.. Yükseköğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz de herhangi bir kamu kurumunda işe başlayabilmek için tekrar KPSS’ye tabi tutuluyor. Yani bir öğrencinin hiç ara vermediğini düşünürsek 25 yaşına kadar sınavlarla iç içe oluyor.

PROFESYONEL DESTEĞİN ÖNEMİ

Tüm sınavlarda alınan sonuçlarda en önemli, en belirleyici etken ise öğrencinin okuduğu okul ile aldığı eğitim ve temelinin sağlamlığı bir hayli önem arz ediyor. Ayrıca bütün öğrenciler sınavlarda başarılı olmak için profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyor. Her alanda olduğu gibi sınavlarda da adayların başarısının sırrı profesyonel destekte yatıyor. Yani tek başına çalışmak yeterli olmuyor. Tüm öğrenciler sınava hazırlanırken yardımcı kaynak esere ihtiyaç duyuyor. Tabii bu noktada yardımcı kaynak eser tercihi çok önemli. İşte bu noktada TYT Problemler kitabı nitelik ve kalite açısından dikkat çekiyor.

İŞTE O ENÇOK SATAN TYT PROBLEMLER KİTABI

İşler Yayın Grubu’nun bünyesinde bulunan Yayın Denizi’nden çıkan ve Yazarlığını Servet Kaçaran, Hasan Zeki İşçi, Özkan Güzen, Ahmet Gürsoy ile Serhan Keskin’in yaptığı TYT Problemler kitabı Türkiye’de en çok satan TYT problemler kitabı unvanını elinde bulunduruyor. İsim yapmış ve marka haline gelmiş TYT Problemler kitabı alanında açık ara liderliğini sürdürüyor.

Her eğitim-öğretim sezonunda yok satan TYT Problemler kitabında bol miktarda test, konu başlıkları ve kazanımlar dikkate alınarak oluşturulmuş. Her test kendi içerisinde öğrenme sırası dikkate alınarak hazırlanmış.

VİDEO ÇÖZÜMLÜ SORULAR

Öte yandan öğrencinin kitaptan tam verim sağlayabilmesi için rehberlik bölümü eklenmiş. Öğrencilerin soruları çözerken nerede takıldıklarını tespit edebilmeleri için her tür problem çeşidine yer verilmiş. İşlem gerektiren sorularla birlikte algı ve yorum gücünü ölçen sorular da sorulmuş. Tekrar testleri ile problemlerin bir bütün olarak değerlendirilmesi sağlanmış. Ayrıca yeni nesil soru sistemine ağırlık verilerek, soruların tamamının video çözümü gerçekleştirilmiş.

YAYIN DENİZİ’NİN TYT PROBLEMLER KİTABI NE KAZANDIRIYOR?

Kendi alanında Türkiye’nin en iddialı kitabı olan TYT Problemler kitabı, Sınava hazırlanan öğrencinin her tip problem çeşidini görmesini sağlayacak. Düşünme becerisini, akıl ve mantık yürütmesini geliştirecek. Her seviyedeki öğrenciye hitap eden bu soru bankası, eksikleri görmede ve gidermede yardımcı kaynak olacak. Ayrıca bazı soruların farklı formatlarının üst üste sorulmasıyla konuları daha iyi öğrenmenin, kavramanın ve pekiştirmenin yöntemi bu kitap sayesinde öğrenilmiş olacak. Öte yandan seviyesini belirlerken öğrencilere yol gösterecek.

BU SEZONDA DA YOK SATACAĞA BENZİYOR

Yayın Denizi’nin en gözde kitaplarından birisi olan TYT Problemler kitabı, henüz sezonun başında olunmasına rağmen stoklarının yüzde 80’i öğrenciler tarafından satın alınmış durumda. Bu satış hızı göstermektedir ki; TYT Problemler kitabı bu eğitim-öğretim yılında da yok satacak.

TÜM İŞLER KİTABEVLERİNDE VAR

Titiz bir çalışma ürünü olan, kendi branşlarında ülkemizde parmakla gösterilen yazar kadrosunun hazırladığı TYT Problemler Soru Bankası, bu gün hak ettiği konuma ulaşmış vaziyette. Satış rakamlarında en yakın takipçine açık ara fark atan Problemler Soru Bankası’na erişim ise son derece kolay. Problemler Soru Bankası’nı ülke genelinde en geniş dağıtım ağına sahip ve Türkiye geneli 500 bayiliği bulunan İşler Kitapevlerinin tümünde bulmak mümkün.

GÜNCEL SORU FARKI

Tamamen özgün formatta, yeni nesil sorular ile hazırlık öğrencilerine profesyonel destek sağlamayı amaçlayan yazar kadrosu da TYT Problemler Soru Bankası’nın ön sözünde kitaplarını şöyle sunuyorlar:

“Sevgili Gençler, Yeni bir yaklaşımla hazırladığımız problemler kitabımızla karşınızdayız. Bu kitapta problemler 9 alt başlığa ayrılmıştır. Bu başlıklara ait soruları çözebilmeniz için gerekli bilgiler testin başında özet olarak verilmiştir. Her alt başlıkla ilgili yeteri kadar teste yer verilmiştir. Sizler, öncelikle konu ile bilgileri gözden geçirip konu ile ilgili kavramları, formülleri kavratan problemler içeren bu testleri çözmelisiniz. Her test, o konunun temel kavramlarına, kazanımlarına dayalı, genellikle kolaydan zora sıralı problemlerden oluşmuştur.

TÜM SORULAR ÇIKMIŞ SORU FORMATINDA

Testleri çözdükçe konu ile ilgili formülleri pekiştirdiğinizin ve gittikçe soruları daha kolay çözebildiğinizin farkına varacaksınız. Konu kavratan problemlerden sonra, 32 tane problem tarama testleri yer almaktadır. Bu testlerin her birinde TYT’de çıkmış sorular türünde, ancak çoğu o sorulara benzemeyen güncel, özgün, yeni nesil problemler bulacaksınız. Bu problemleri çözerken, daha önceki testlerde edindiğiniz kazanımların ne kadar çok işinize yaradığını göreceksiniz. Bu kitaptaki soruları çözerek; problemleri tekrar etmiş, tüm farklı formattaki problemleri uygulamış, belki de hiçbir yerde karşılaşmadığınız TYT formatında güncel sorularla karşılaşmış olacaksınız. Bu kitabı çözüp bitirdiğinizde, farkında olmadığınız ama eksik kalmış bir çok şeyin yerlerine yerleştiğini de hissedeceksiniz. Bu kitabımızın başarılarınızda katkısı olmasını diliyoruz.”

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