En hızlı kitap dağıtan yayınevi, yayın grubu, firma hangisi?

Türkiye’de sınavlarda başarılı olmanın yöntemi ne? Yardımcı kaynakları hazırlayanları ne kadar tanıyoruz ve alanlarında ne kadar yetkinler? Sınav sektöründe hizmet veren kuruluşlar ne kadar şefffaf?.. Çalışanları sertifikalı mı? Örnek kitap ne demek? Türkiye’de en kapsamlı örnek kitap dağıtımını hangi yayın grubu gerçekleştiriyor?.. Yani Türkiye’de en kapsamlı örnek kitap dağıtımını kim, hangi firma yapıyor? Kitap tanıtımında lider firma hangisi? En hızlı kitap dağıtan yayınevi , kitabevi , yayın grubu , firma hangisi?

Hepsinin cevabı ve daha fazlasını sizler için derledik:

Bugün ilim denilen paha biçilmez bir hazinenin üzerinde oturuyorsak hiç şüphesiz okuma ve yazma sayesindedir. Peki şuana kadar insanlığın müştereken biriktirdiği bu devasa hazine yeterli mi? Yeterli olduğu hiçbir zaman söylenemez… Çünkü bir taraftan ilim hazinesi tıka basa doldurulurken; diğer yandan insanlığın aciz kaldığı dağ gibi biriken sorunları çözmek imkansız hale geliyor.

KALİTELİ OKUL, GARANTİLİ BÖLÜM İÇİN YARIŞ VAR

Burada durumu dengelemek yine insanoğluna düşüyor. Onun da yegane başvuracağı kaynak yine bilgi… Bilgiyi artırmanın yolu, yöntemi ve adresi ise belli… Okumak… “Nerede?” diye sorarsanız eğer… İlk alacağınız cevap “okul” oluyor ve fakat burada da karışınıza hangi okul sorusu çıkıyor? Bu sorunun cevabı da aslında içinde… Okul gibi bir okul… Öğrenciye zihin ve akıl gücünü, zeka yeteneğini tam kapasite kullandırtan bir okul. Böyle bir okula erişmenin yöntemi de sınavlardan geçiyor.

SINAVLARA HAZIRLIKTA PROFESYONEL DESTEK ÇOK ÖNEMLİ

Bütün sınavlarda alınan sonuçlarda en önemli, en belirleyici etken ise öğrencinin okuduğu okul ile aldığı eğitim ve temelinin sağlamlığı bir hayli önem arz ediyor. Ayrıca bütün öğrenciler sınavlarda başarılı olmak için profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyor. Her alanda olduğu gibi sınavlarda da adayların başarısının sırrı profesyonel destekte yatıyor. Yani tek başına çalışmak yeterli olmuyor.

Ülkemizde her yıl milyonlarca öğrenci sınavlarda başarılı olup iyi bir okula yerleşmek için bir biriyle yarışıyor. Henüz ilkokulda başlayan sınav sistemi lise, üniversite ve yükseköğrenimden sonra da devam ediyor. Adaylar için özellikle yükseköğrenim sınavları bir hayli önem kazanıyor. Çünkü öğrenci artık kararını vermiş ve hayatta atılacağı mesleği tercih etme noktasına gelmiştir.

TÜM SINAVLAR BİRBİRİNİ ETKİLİYOR

Burada iyi bir üniversite kazanmak ve iyi bir meslek için öğrencinin gördüğü lise öğrenimi daha bir önem kazanıyor. Keza bir öğrencinin iyi bir lisede öğrenim görmesi için de LGS (Liseye Geçiş Sınavı) bir o kadar değerli hale geliyor. Dolayısıyla bu faktörü göz önünde tuttuğumuzda LGS (Liseye Geçiş Sınavı) ile YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) çok çok önemli bir sınav hâline geliyor. Bu açıdan bakıldığında da veliler ile öğrencilerin LGS ve YKS’de başarılı olmak için çok farklı arayışa girdikleri gözlemleniyor. Çünkü adayların sınavlarda başarılı olmaları için artık salt okullarda aldığı eğitimin yeterli olmadığı bilinen bir gerçek.

İŞ BULMAK DA SINAVDAN GEÇİYOR

Henüz ilköğretim çağında sınavla tanışan öğrencilerimiz belirli aşamalardan geçtikten sonra yine bir sınav sonucunda aldığı puana göre bir liseye yerleştiriliyor. Ardından yine bir sınav sonucunda yükseköğrenime yani üniversiteye yerleştiriliyor. Yükseköğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz de herhangi bir kamu kurumunda işe başlayabilmek için tekrar KPSS’ye tabi tutuluyor.

BİLGİNİN GÜCÜ VE TECRÜBE BAŞARIYI GETİRİYOR

Kendisini kanıtlamış, alanında saygın bir yer edinmiş, marka hâline gelmiş; seçilmiş ve belli bir elekten geçmiş öğrencilerin yer aldığı okullarda okuyan ve sınavlarda başarılı olan öğrenciler; diğer akranlarına göre hayata bir adım daha önde başlamış oluyor. Zira artık bilginin gücü hiçbir şeyle mukayese edilemiyor. En önemli bilgi ise tecrübeye dayanıyor. Deneyimli, sistematik her bilgi; deneyimsiz, sistemsiz, teorik, kuru bilgi karşısında her daim kazanıyor, kazandırıyor ve kazandırmaya da devam edecek.

TEK BAŞINA ÇALIŞMAK YETMEZ ÇÜNKÜ…

Çoğu kere çevremizdekiler bütün iyi niyet, sevgi ve samimiyetlerine rağmen bize yardımcı olamazlar. Çünkü etkili yardım için gerekli uzmanlığa ve sistemli yaklaşıma sahip değillerdir. Bundan dolayı öğrenci mutlaka profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyor. İşte burada karşımıza yardımcı kaynak eserler çıkıyor. “Peki bu alanda kendisini kanıtlamış ve marka hâline gelmiş yardımcı kaynak eser merkezi neresi, o adrese nasıl erişirim?” diye sorarsanız cevabı çok basit: İşler Yayın Grubu…



ÖRNEK KİTAP DAĞITIMI: İŞLER YAYIN GRUBU

“Peki İşler Yayın Grubu’nun kaynak eserlerini nasıl tanıyacağım?” diye sorarsanız onu da şöyle anlatalım: İşler Yayın Grubu’nu tanımanın en kolay yöntemlerinden birisi; her yıl “örnek kitap” adı altında dağıtılan milyonlarca sınav kitaplarından geçiyor. Türkiye genelinde 500 şubesi bulunan İşler Kitabevlerine ulaşmak son derece kolay. Çünkü Anadolu sathına yayılmış Türkiye’de en fazla şubeye sahip olan İşler Kitabevleri öğretmenle doğrudan iletişim kuruyor. Her eğitim-öğretim yılının başında 30’un üzerindeki yayınevinin örnek kitaplarını doğrudan öğretmenin adına, kurum adresine gönderme imkanını sağlıyor. Ayrıca şube müdürleri ilgili öğretmene örnek kitapları elden teslim edebiliyor. Öğretmen doğrudan kitabı ücretsiz inceleme fırsatı bulup, öğrencilere tavsiye ediyor ve hatta beğendiği kitabı sınıfa aldırmak istediğinde telefonla sipariş vermesi yeterli oluyor. Örnek kitaplar ertesi gün adrese teslim ediliyor. Ayrıca şube müdürleri kendi bölgelerindeki tüm kurumların öğretmenlerini isim isim tanıdığı için ziyaret metoduyla yeni yayınların örnek kitaplarını ilgili öğretmenlere elden ulaştırabiliyor...

İŞLER KİTABEVİ’Nİ NASIL TANIRIM?

1989 yılında Eğitimci Mehmet İşler liderliğinde sektöre ilk adımını atan İşler Yayın Grubu, bugün sahibi olduğu 30’un üzerinde yayınevi ile bu alanın tartışmasız en büyüğü… Branşında kendisini kanıtlamış en seçkin, en donanımlı, en başarılı, en nitelikli, en tecrübeli, Türkiye’de eğitim alanında parmakla gösterilen en yetkin isimlerin koordine ettiği yayınevleri bu gün sektörün en ön saflarında yerini alıyor.

DİJİTALDE DE BİRİNCİ

Yarım asra dayanan bir emeğin ürünü olan İşler Yayın Grubu; bünyesinde barındırdığı 30’un üzerindeki yayınevleri ile sınavlara dair ne varsa Türkiye’nin birikimini 30 milyon öğrencinin hizmetine sunuyor. Türkiye’de derece yapan tüm öğrenciler İşler Yayın Grubunun hazırladığı kitaplardan mutlaka faydalanıyor. Güncellenen müfredat ve yeni nesil soru sistemini benimseyen İşler Yayın Grubu dijital yayıncılıkta da liderliğini sürdürüyorr.

