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En iyi kurumsal yardımcı kaynak içeriği hangisi?

Türkiye’de en iyi kurumsal yardımcı kaynak içeriğini hangi yayınevi üretiyor? Ülkemizde en başarılı Kurumsal Yardımcı Kaynak merkezi olarak neresi gösteriliyor? En hesaplı Kurumsal Yardım Kaynak Eserleri nerede?
En iyi kurumsal yardımcı kaynak içeriği hangisi?

Ülkemizde en iyi kurumsal yardımcı kaynak içeriğini hangi yayınevi üretiyor? Ülkemizde en başarılı Kurumsal Yardımcı Kaynak merkezi olarak neresi gösteriliyor? En hesaplı Kurumsal Yardım Kaynak Eserleri nerede? BES Yayınlarını farklı kılan özellikler neler? BES’in başarısı nereden geliyor?

Bu ve buna benzer pek çok sorunun cevabını sizler için araştırdık.

İşler Yayın Grubu çatısı altında, Nesrin Can’ın Genel Koordinatörlüğünde faaliyet gösteren BES yayınları Türkiye’de kurumlara dönük içerik üreten en büyük yayınevlerinden birisi olarak gösteriliyor. 

Bilgi Eğitim Seti’nin kısaltılmış halinden ismini alan BES yayınlarını, diğer yardımcı kaynak eser üzerine faaliyet gösteren yayınevlerinden ayıran en önemli özellik ise üretilen eserlerin raflarda yer almaması. Yani BES yayınları başta devlet okulları olmak üzere kurslara, özel okullara, kolejlere hitabeden bir yayınevi olarak öne çıkıyor. Kuruma özel logo ve tasarım çalışması da yapan BES Yayınları zengin içeriği ile hesaplı fiyat politikasıyla dikkatleri üzerine topluyor.     

ÇEKİRDEKTEN YETİŞME YAYINCI

Sektörün içinden gelen ve Matematik alanında ihtisas yapan Nesrin Can, yayıncılığın bütün alanlarında aktif rol almış. Tezgahtarlıktan tutun da, toptan dağıtım ve pazarlamacılığa kadar bu alanın bütün birimlerinde daha önce görev yapmış. Eserlerini tanıtımı için bütün Türkiye’nin dört bir tarafına sistematik seyahatler gerçekleştiren ve sahanın bütün zorluklarını bilip tecrübe edinen Nesrin Can, tabir yerindeyse; çekirdekten yetişme bir yayıncı olarak dikkat çekiyor… 

SAHA TECRÜBESİ MUTFAĞA YANSIYOR

İşte bu durum BES Yayınlarını diğer kurumsal yayınlardan farklı kılıyor. En kısa sürede sektörün liderliğine ulaşmayı hedefleyen yayınevi yönetiminin hem mutfağı çok iyi bilmeleri hem de sahadaki beklentileri çok iyi bilmeleri BES Yayınlarını diğer kurumsala dönük içerik üreten yayınlardan bir adım daha önde olmasını sağlıyor. Bu şekilde sahadaki beklentiler, mutfağa yansıtılarak çok kaliteli ürün temini bu şekilde elde edilmiş oluyor. 

MÜFREDAT UYUMLU YENİ TARZ

Hem ortaokula hem de liseye dönük eserler hazırlayan BES Yayınları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından güncellenen müfredatlar doğrultusunda yeni yaklaşımları merkeze alarak hazırladığı ürün yelpazesinde Ders İşleme Föyleri (DİF), Ders Uygulama Föyleri (DUF), Ders Uygulama Testleri (DUT), Konu Tarama Testleri (KTT), Ders İşleme Modülleri (DİM), Soru Bankaları ve Deneme Sınavlarından oluşuyor. 

Ortaokul ve liseleri kapsayan bütün sınıflara içerik ve testler hazırlayan BES’in ürettiği materyallerde öğretmen ve öğrencilerin kullanımı açısından işlevsel ve interaktif olmasına özen gösteriliyor. Ürünlerin tamamında, akıllı tahta uygulamaları ile video çözümleri mevcut. 

Konuyu kavratmaya dönük içeriklerden oluşan BES Yayınlarının soruları, sanal mobil optik okuma ile değerlendirme yapılabilir biçiminde; çek-kopart şeklinde hazırlanmış.

bes-yayinlari-dif.jpg

DERS İŞLEME FÖYÜ DİF

BES Yayınlarının en önemli materyallerinden olan Ders İşleme Föyleri,  40 ila 80 dakikalık ders işlemeye uygun olarak hücrelere bölünmüş. Kazanımların örnek sorularla tekrar ettirilerek pekiştirilmesi amaçlanmış. Föy sonlarında bulunan tarama testleri öğrenmenin gerçekleşmesini kalıcı hâle getirecek nitelikte. Uygun test ve bölümlerde muhakeme ve akıl yürütme sorularına yer verilmiş. Etkinliklerle ölçme değerlendirme sistemi zenginleştirilmiş. Farklı soru tipleri ile çok yönlü analiz hedeflenmiş. Bilişsel beceriler göz önüne alınarak sorular kategorize edilmiş. Akıllı tahtaya yüzde yüz uyumlu. Konu anlatımı bölümündeki örneklerin ve testlerin içindeki her sorunun video çözümü mevcut. Sanal mobil optik okuma ile değerlendirme yapılabiliyor.

DERS UYGULAMA TESTLERİ DUT

BES Yayınlarının  yüzde yüz müfredata uyumlu, Ders Uygulama Testleri de hücrelenmiş testlerden oluşmakta. Aynı zamanda akıllı tahtaya uyumlu olan DUT’larda her sorunun video çözümü mevcut. Sanal mobil optik okuma ile değerlendirme yapılabiliyor, çek-kopart şeklinde kullanılabiliyor. 

bes-yayinlari-dut.jpg

DERS UYGULUMA FÖYLERİ DUF

BES Yayınlarının bir diğer önemli materyallerinden olan; Ders Uygulama Föyleri DUF ise soru çözme becerisini geliştiren sorulardan oluşmakta. 16-32 sayfalık föyler halindeki DUF’larda öğrenmeyi kalıcı hâle getirmek amacıyla her soru tipine yer verilmiş. Testler hücrelenmiş ve yeni nesil sorularla zenginleştirilmiş. Akıllı tahtaya yüzde yüz uyumlu testlerdeki her sorunun video çözümü mevcut. Diğer taraftan sanal mobil optik okuma ile değerlendirme yapma imkanı da sunuluyor. Sorular ders içindeki ve ders sonrasındaki görevlendirmeleri bütünleştirmek amacıyla hazırlanmış.

KONU TARAMA TESTİ KTT

Mantıksal akıl yürütme becerisine yönelik sorularla zenginleştirilen Konu Tarama Testlerinde, muhakeme ve sözel akıl yürütme becerilerini geliştirme amaçlanmış. 8 sayfalık föylerden oluşan KTT’ler ders içindeki ve ders sonrasındaki görevlendirmeleri bütünleştirmek amacıyla hazırlanmış.

bes-yayinlari-ktt.jpg

KURUMA ÖZEL TASARIM

BES Yayınları, kurumların marka değerini güçlendirmek için kurumlara özel logo ve kapak tasarımı ile hizmet vermekte. Kurumların özel isteklerine uygun biçimde tasarımlar geliştiren BES Yayınları, kurumsal marka değerine önem vermekte. 

KURUMSAL DENEMELER

BES Yayınlarının kurumsal deneme sınavları, alanında uzman öğretmen kadrosuyla; Talim Terbiye Kurulu’nun açıkladığı en son müfredata ve ÖSYM’nin soru dağılımına uygun biçimde A ve B kitapçıklarından oluşmakta.

ORTAOKULDA DA ÖNCÜ YAYINEVİ

BES Yayınları lise de olduğu gibi ortaokulda da öncü yayınevlerinden birisi olarak göz dolduruyor. BES Yayınları’nın ortaokul için hazırladığı eserler ise şu kategorilerden oluşuyor.  

DERS İŞLEME MODÜLERİ (DİM)

DİM’ler öğretmenin dersi işleme düzenine göre hazırlanmış. Akıllı defter formatında olan modüllerle ders işleyişini kolaylaştırıp öğreticiliği artırmak hedeflenmiş.

DERS UYGULAMA TESTİ (DUT)

Hücrelenmiş testlerden oluşmakta. Akıllı tahtaya ve müfredata yüzde yüz uyumlu. Testlerdeki her sorunun video çözümü mevcut. Sanal mobil optik okuma ile değerlendirme yapılabilir şeklindeki testler, çek-kopart şeklinde hazırlanmış.

SORU BANKALARI

Her test sanal mobil optik okuma ile değerlendirilip soruların çözümüne uygulama aracılığıyla anında ulaşılabiliyor. Öğrenmeyi kalıcı hâle getirmek amacıyla her soru tipine yer verilmiş. Ayrıca yeni nesil sorularla zenginleştirilmiş. Mantıksal akıl yürütme becerisine yönelik sorulara yer verilerek muhakeme ve sözel akıl yürütme becerilerini geliştirme amaçlanmış.

KONU TARAMA TESTİ (KTT)

Soru çözme becerisini geliştirecek sorulardan oluşmakta. Diğer taraftan testler hücrelenmiş ve yeni nesil sorularla zenginleştirilmiş. Akıllı tahtaya yüzde yüz uyumlu testlerdeki her sorunun video çözümü var. Sanal optik okuma ile tam değerlendirme yapılabiliyor. Mantıksal akıl yürütme becerisine yönelik sorular içermekte. Muhakeme ve sözel akıl yürütme becerilerini geliştirme amaçlanarak beceri temelli sorulara yer verilmiş.

KURUMSAL DENEMELER

Ders İşleme Modülleri, Soru Bankaları ve Ders Uygulama Testleri’ne paralel olarak ders içindeki ve ders sonrasındaki görevlendirmeleri bütünleştirmek amacıyla hazırlanmış.
Deneme sınavları, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının açıklamış olduğu son müfredata ve MEB sınavlarının soru dağılımına uygun olarak alanında uzman öğretmen kadrosu tarafından A ve B kitapçıkları olmak üzere iki farklı şekilde hazırlanmış.
Öte yandan BES Yayınlarının hazırladığı karnelerle öğrencilerin durumunun rahat biçimde ölçme ve değerlendirilmesi hedeflenmiş. 

BES’E NASIL ULAŞILIR?

BES Yayınlarına sipariş vermek için Türkiye genelinde 500 şubeye ulaşan İşler Kitabevleri en önemli adres olarak gösteriliyor. Diğer taraftan İşler Yayın Grubu’nun genel merkezinden veyahut İşler Kitabevlerinin kurumsal internet sitelerinden de BES Yayınlarına sipariş yapılabiliyor. 


 Gazeteilksayfa.com 

 

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