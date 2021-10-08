En iyi TYT Matematik yayını hangisidir?

TYT’de öğrencilerin en çok zorlandığı soruları içeren Matematik dersini kolaylaştıran kaynak kitaplar var mı? En iyi TYT matematik yayını hangisi? Cevabı yeni nesil düşünmeye sevk eden, ÖSYM sorularına uygun ful matematik soru bankasında.

TYT’de öğrencilerin en çok zorlandığı derslerden biri matematiktir. Genelde bu zorlanmanın sebebi ise ön yargıdır. Öğrenciler: “Çalışsam da zaten matematikte başarılı olamıyorum ben!” Diye düşünürler. Oysa doğru kaynaklar kullanılarak doğru şekilde çalışılırsa TYT matematikte başarılı olunabilir. İşte siz değerli öğrencilerimizin doğru kaynak arayışına yardımcı olmak için bu yazımızda, “ en iyi TYT matematik yayını hangisi ” sorusuna cevap arayacağız.

FULL MATEMATİK

En iyi TYT matematik yayını deyince akıllara birbirinden kaliteli kitaplarıyla Full Matematik gelmektedir. Alanında uzman yazarlık tecrübesi olan hocaların bir araya gelerek yeni nesil sorulardan oluşturdukları bu kitabı, TYT’ye girecek her öğrencinin çözmesini mutlaka tavsiye ederiz.

1998 yılında Gazi Üniversitesi Matematik Bölümüne başlayan üç dönem arkadaşı Halit Alper Çiftçi, Yusuf Aslan Öztürk ve İsa Sevgen tarafından “Sana Full Yakışır” sloganıyla Full Matematik, yayın hayatına başlatıldı. Gerçekten de Full Matematik’ten çıkan kitapların adının hakkını verdiğini söyleyebiliriz. Yeni nesil düşünmeye sevk eden ÖSYM sorularına uygun, öğrencilerin hem bilgilerini test etmesine hem de konuyu daha iyi pekiştirmesine yardımcı soru bankaları mevcut.

En büyük özelliği ise başka yayınlar gibi her derse bölünmeyip tek branş matematik üzerinden ilerlemesi.

Bu sayede matematik alanında yetkin hocalar enerjisini sadece matematik dersine vererek soruları özenle hazırlıyorlar.

Yeni Nesil ÖSYM Soruları İle Uyumlu

Artık YKS sorularını, eski tip ve yeni tip diye ayırırsak hata etmiş olmayız. Çünkü son yıllarda ÖSYM, soru tarzını bir hayli değiştirdi.

Eskiden doğrudan öğrencinin bilgisini ölçmeye yönelik sorular üniversite sınavında çıkarken şimdi bilginin yanında öğrencinin okuduğunu anlayıp yorumlaması da bekleniyor.

Hatta matematikteki problem sorularının Türkçe’de çıkan paragraflardan neredeyse bir farkı kalmadı.

Oldukça uzun ve karmaşık şekilde sorular hazırlanıyor. Dolayısıyla sınava yeni nesil soru tipine uygun içeriğe sahip yayınlardan hazırlanmalısınız. Full Matematik Yayınları, yeni nesil ÖSYM tarzı sorulardan oluşmasıyla da bir kez daha en iyi TYT matematik yayını unvanını hak ettiğini gösteriyor.

Full Matematik Yayını Nereden Alınır?

Gerek Full Matematik Yayınları’nın gerekse tüm seçkin yayınların kitaplarını İşler şubelerinden alabilirsiniz. YKS için toplu şekilde kitap alışverişi yapacaksanız mutlaka evinize en yakın İşler şubesine uğramalısınız. Buradan ihtiyaç duyacağınız tüm kaynakları en uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.

Full Matematik Yayını Hakkında

1998 yılında Gazi Üniversitesi Matematik Bölümüne başlayan üç dönem arkadaşı Halit Alper Çifci, Yusuf Aslan Öztürk ve İsa Sevgen tarafından 'Sana Full Yakışır' sloganıyla kurulmuştur. Matematik üzerine uzmanlaşan bir yayın olan Full Matematik Yayınları sol sayfalarda klasik sağ sayfalarda yeni nesil sorular içeren soru bankalarını basarak yayın hayatına Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek başlamıştır. ÖSYM'nin Üniversiteye Giriş Sınavlarında Beceri Temelli Yeni Nesil sorulara yer vermesiyle birlikte öğrenciler Sınavlara hazırlik sürecinde Beceri Temelli Yeni Nesil sorulara ihtiyaç duymakta iken Soru Bankalarında sol sayfalarda klasik sağ sayfalarda yeni nesil sorularla öğrencilerin imdadına yetişmiştir.

MEB'in herbir kazanımını kavratacak şekilde kolaydan zora doğru ilerleyerek hazırlanan kitaplar öğrencinin Matematik dersini öğrenmesinde büyük kolaylık sağlamaktadır. Herbir sorusu özenle yazılan titizlikle sıralanan ÖSYM nin sormayacağı hiçbir soruyu barındırmayan kitaplar öğretmenler tarafından kısa sürede büyük beğeni toplamıştır. Öğretmen ve öğrenciler tarafından büyük beğeni toplayan yayınevi ikinci yılında yazar kadrosunu genişleterek LGS sürecinde de öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla LGS Soru Bankaları ve Deneme Kitapları basmaya başlamıştır. Full Matematik Yayınları üçüncü yaşında, 7 ilden 10 yazar ile 5. sınıftan 12.sınıfa kadar toplam 10 kitapla yayın hayatına devam ediyor. Öğrenci ve öğretmenlerimiz kitaplarındaki bütün soruların video çözümlerine yayınevine özel fullmatematik mobil uygulaması sayesinde ulaşabilmektedirler. Çok sayıda özgün soru içeren kitapları öğretmen ve öğrencilerimiz Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren işler kitabevleri'nde inceleme fırsatı bulabilirler.

TYT Matematik Nasıl Çalışılır?

En iyi TYT matematik yayını hakkında bilgi sahibi olduğumuza göre gelelim öğrencilerin merak ettiği bir diğer konuya: TYT matematik nasıl çalışılır ?

*Mutlaka konu çalışması yapın. Konu çalışması yapmadan soru çözmeye başlamayın. Bazı öğrenciler özellikle temel kavramlar gibi basit konuları bildiklerini düşünüp çalışmadan soru çözümüne geçebiliyorlar. Oysa bu konularda da bakılması, üzerinde durulması gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Dolayısıyla konu çalışması yapmadan soru çözmeye başlamayın.

*Bol bol soru çözün. Matematiğin püf noktası konuyu anladıktan sonra bol bol soru tipi görmektir.

*Yapamadığınız sorunun çözümünü öğrenin. Yanlış cevaplanan bir sorunun doğrusunu öğrenmek yeni konu öğrenmeye eş değerdir. Mümkünse hocalarınıza sorun mümkün değilse kitabınızdan çözümüne bakın. İşte burada çözümlü soru bankası almanın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Full Matematik Yayınları, tüm kitaplarını video çözümlü şekilde hazırlıyor.

Bu yazımızda YKS’ye girecek öğrenciler için en iyi TYT matematik yayını hakkında bilgi vermeye çalıştık. Umarız faydalı bir yazı olmuştur. Siz de evinize en yakın İşler şubesine giderek Full Matematik Yayınları’nı satın alabilirsiniz.



Gazete İlksayfa / Özel