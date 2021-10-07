TYT’de en belirleyici derslerden olan Türkçe’de karşılaşılan paragraf sorularına nasıl hazırlanmalı? Hangi kaynaklar tercih edilmeli? Adaylar en çok hangi hazırlık kitaplarını alıyor? Piyasadaki en iyi TYT Türkçe soru bankası hangisi? İşte cevabı:

Üniversite sınavının ilk basamağı olan TYT’de en belirleyici derslerden biri şüphesiz ki Türkçe’dir. TYT Türkçe’nin neredeyse yarısı paragraf sorularından oluşur. Her geçen sene bu sorular, öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerini daha iyi ölçebilmek adına gittikçe karmaşıklaşır. Haliyle de çoğu aday paragraf sorularında başarılı olamayabiliyor. Neticede paragrafı iyi olanın TYT’de daha öne çıkacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Fakat paragrafa ağırlık verirken dil bilgisini de ihmal etmemek gerekir. İkisine de eşit derecede çalışan aday, bu derste başarılı olur.

Peki TYT’de en belirleyici derslerden olan Türkçe’de karşılaşılan paragraf soruları na nasıl hazırlanmalı ? Hangi kaynaklar tercih edilmeli? Adaylar en çok hangi hazırlık kitaplarını alıyor? Piyasadaki en iyi TYT Türkçe soru bankası hangisi? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık.

En İyi TYT Türkçe Soru Bankası Hangisi?

TYT’de başarılı olmak için doğru bir çalışma programı uygulamanız gerekir. Ancak doğru çalışmak tek başına yeterli olmaz. Bu doğru çalışmayı, doğru kaynakları kullanarak gerçekleştirmek çok önemlidir. Bu bağlamda sizlere en iyi TYT Türkçe soru bankası deyince akla gelen ENS Yayınları’ndan bahsetmek istiyoruz.

Yeni nesil, ÖSYM tarzı sorulardan oluşan ENS TYT Türkçe soru bankası öğrencilerin bilgisini ölçmenin yanı sıra eksik olduğu konuları tespit etmelerini ve bunları pekiştirmelerini sağlıyor.

Göksu Çetin, Harun Derin, Mikail Öztaş gibi yazarlık tecrübesi olan alanında uzman hocalar tarafından özenle hazırlanan bu yayını kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyoruz.

ENS TYT Türkçe Destek Soru Bankası kitabının öne çıkan bir diğer özelliği ise konu anlatım videolarına sahip olması. Diyelim ki Türkçe’de bir konuda eksiğiniz olduğunu düşünüyorsunuz hemen konu anlatım videolarından ilgili kısmı izleyerek bu eksiğinizi kapatabilirsiniz. Aynı şekilde her bir sorunun videolu çözümü de mevcut. Yine soru çözüm videoları sayesinde yanlış yaptığınız soruların çözümünü öğrenebilirsiniz. Özellikle herkesin direkt öğretmene soru sorma imkanının olmadığını düşünürsek alınan soru bankalarının çözümlü olması büyük önem arz ediyor.

TYT Türkçe Nasıl Çalışılır?

En iyi TYT Türkçe soru bankası hangisi? Sorusuna cevap verdiğimize göre gelin bir de TYT Türkçe nasıl çalışılır ? Sorusunu cevaplandıralım. Yazının başında da belirttiğimiz gibi doğru kaynaktan, doğru şekilde çalışmak sizi başarıya götürür.

Doğru kaynak ENS Yayınları, peki ya doğru çalışmak?

• Mutlaka her gün belirli sayıda paragraf sorusu çözmelisiniz. Günlük çalışma programınızı yaparken en başa paragraf sorularını ekleyin. Sabah saatlerinde zihniniz açıkken paragraf çözmeniz daha iyi olacaktır.

• Dil bilgisini ihmal etmeyin. Bazı konular her ne kadar basit olsa da gerçekten zor ve belirleyici olan dil bilgisi konuları da mevcut. Bunlara yeterli derecede çalışırsanız sınavda doğru şıkkı işaretler ve rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz.

• Dil bilgisi defteriniz olsun. Konuları çalışırken mutlaka notlar alın. İleride bir noktayı unuttuğunuzda hızlıca defterinizden tekrar edip hatırlayabilirsiniz.

• Konu çalışmasını video izleyerek yapın. Dil bilgisinin mantığını en iyi bu şekilde anlayabilirsiniz. Video kaynapı olarak en iyi TYT Türkçe soru bankası ENS Yayınları’nın videolarını kullanabilirsiniz.

TYT Türkçe Soru Bankası Nereden Alınır?

Sadece Türkçe değil, tüm YKS dersleri için kaynak alışverişini İşler şubelerinden gerçekleştirebilirsiniz. Türkiye’nin en büyük ve en köklü kitabevi olan İşler, kaynakları da uygun fiyatlarla öğrencilerle buluşturarak eğitime katkı sağlamaya devam ediyor. Ayrıca İşler şubelerinde tüm kitap alışverişinizi tek bir noktadan gerçekleştirmenin rahatlığını hissedeceksiniz.

Bu yazımızda en iyi TYT Türkçe soru bankası hangisi? Sorusuna elimizden geldiğince cevap vermeye çalıştık. Özetle ENS Yayınları TYT Türkçe Soru Bankası kitabını alarak hem yeni nesil ÖSYM tarzı sorulara ulaşabilir hem de video dersleri ile konuları pekiştirebilirsiniz.



Gazete İlksayfa / Özel