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En mutlu kent Sinop

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son yayınladığı verilere göre Türkiye'de mutluluk düzeyi en yüksek olan il yeniden Sinop oldu. Sinoplular 'mutlu kent' olarak anılmanın sevincini yaşıyor.
En mutlu kent Sinop

TUİK'in açıkladığı son verilere göre Türkiye'de mutluluk düzeyleri yayımlandı. Buna göre son yıllarda 'mutlu kent' olarak anılan Sinop, listede yüzde 77,66 oranla ilk sırada yer aldı. Güneş, kum ve deniz üçlemesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile 'Karadeniz’in Bodrum’u' olarak da adlandırılan Sinop'ta yaşayanlar, birbirlerine olan saygı ve hoşgörüleri ile tanınıyor. Trafik sinyalizasyon sistemi de bulunmayan Sinop'ta, trafik kazalarının görülme oranının düşük seviyelerde olması da dikkat çekiyor. 

‘İNSANLAR BİRBİRİNE SAYGILI VE SEVGİLİ’

'Mutlu şehir' imajını yıllardır kimseye vermeyen Sinop’un bu yılda ilk sırada yer alması Sinoplular tarafından memnuniyetle karşılandı. Sinoplu Hamiyet Ersöz (65), “Çok mutluyuz. Çünkü burada terör olmaz. Olaylar olmaz. Trafik lambamız yoktur. İnsanlar birbirine saygılı ve sevgilidir. Onun için biz çok mutluyuz. Küçük şehir olduğundan dolayı istediğimiz yere yürüyerek bile gidebiliyoruz. 'Mutlu şehir' olarak anılmak da gerçekten çok güzel, bu durum ilimizin turizmine de katkı sağlıyor. Yaz aylarında Sinop’un nüfusu ikiye katlanıyor. Şehrimiz çok güzel. Biz mutlu şehiriz ve çok mutluyuz” dedi.

‘DOĞASIYLA İNSANI MUTLU EDEN BİR ŞEHİR’

Sinop’un çok güzel bir şehir olduğunu anlatan İrem Sertkaya (14) ise, “Sinop, yeşil ve mavinin bir arada olduğu, doğasıyla insanı mutlu eden bir şehir. İnsanlar, birbirine saygı ve sevgi içerisinde yaşıyor. Bu da mutlu şehir olmasının en önemli nedenlerinden biridir. Küçük bir şehir ve kalabalık değil. Trafiği de fazla olmayan bir şehir. 'Mutlu şehir' Sinop’ta yaşadığımız için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Gülbahar Aydın da,“Burada her şey huzurlu. Burada trafik kazası çok az olur. Cinayetle çok az olur. Kadına burada değer verilir. Bence bunların olması bile yetiyor. Burada bu şehrin hayvanları bile mutlu. Buradaki köpekler hiçbir insanı ısırmaz. Yanınıza yaklaşır. Sizde bir şeyler ister. Hatta size yolda yürürken eşlik eder. Sonuç olarak ben mutluyum.” dedi

Kaynak: Haber Kaynağı
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