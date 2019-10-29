En ölümcül 3. hastalık

Dünyada giderek yaygınlaşan ve Türkiye’de ölüme sebep olan hastalıklar arasnda üçüncü sırada yer alan inmeye karşı uyaran Prof Dr. Derya Uludeniz, zamanında müdahalenin çok önemli olduğunu vurgulayarak “Sigara içenler risk altında” dedi.

Beyin Damar Hastalıkları Hasta Derneği (BEYİNDER) Başkanı Prof. Dr. Derya Uludüz, inmenin dünyada ve Türkiye’de ölümlerde üçüncü sırada yer alan hastalık olduğunu söyledi. Türkiye’de inme sıklığının hızla arttığına dikkati çeken Uludüz, inmenin daha çok özellikle 55 yaş üzerindeki tansiyon ve şeker hastaları ile kilolu ve sigara içen kişilerde görüldüğünü anlattı. İnme durumunda hastaya zamanında müdahalenin hayat kurtardığının vurgulayan Uludüz “Bir tarafınızda güçsüzlük, konuşamama, görememe veya baş dönmesi gibi şikayetleriniz varsa, inme geçiriyor olabilirsiniz. En kısa sürede 112’yi aramak çok çok önemli. Neden? İlk 8 saatte hastaneye vardığınızda, inmeden tamamen kurtulabilmek mümkün çünkü damar açıcı tedavilerle, damarın içine girerek inmeye sebep olan o pıhtı parçacıklarını artık çıkarabiliyoruz.

Demek ki bu durumu hissettiğiniz anda lütfen kolonya dökmeye, tansiyon ölçmeye ya da su dökerek hastanızı uyandırmaya, ne oldu diye vakit geçireceğinize bir an önce 112’yi arayın” uyarısında bulundu. Vatandaşların inme konusunda yeterince bilince sahip olmadığına dikkati çeken Uludüz “Sağlık Bakanlığı vatandaşın bilinçlenmesi için çok önemli çalışmalar yapıyor. İnme, nöroloji anlamında en ürktüğümüz hastalık. Neden? Çünkü dünyada yılda 17 milyon kişi inme geçiriyor ve bunlardan 6 milyonu hayatını kaybediyor. Türkiye’ye baktığımızda 2014 yılında yılda 30 bin civarında inme hastamız varken 2016’da bu 40 bine ulaştı” diye konuştu.