Tarihte bir çok salgın hastalık yaşandı ancak bunların bazıları tüm dünyada etkiliolarak milyonlarca ölüme neden oldu.peki tüm dünyada ölümlere neden olan salgın hastalıklar hangileri?

En ölümcül salgın hastalıklar hangileri? Antoninus veba salgını nedir? Antoninus veba salgını kaç kişiyi öldürdü?

Antoninus veba salgını

MS 165-180 yılları arasında Roma İmparatorluğu'nda yaşanmış olan ve doğu seferlerinden dönen askerler tarafından getirilmiş salgın bir hastalık olan Antoninus vebası günde 2 bin kişinin ölümüne neden olmuş, ilk büyük veba salgınlarından biri olarak bilinir.

Antoninus veba salgını, Roma İmparatorları Lucius Verus ve Marcus Aurelius Antoninus'un da hayatını kaybetmesine sebep olurken imparatorluk toplam nüfusunun yüzde 30'unu yitirmişti.

En ölümcül salgın hastalıklar hangileri? Jüstinyen Vebası nedir? Jüstinyen Veba kaç kişiyi öldürdü?

Jüstinyen Vebası

541 yılında (İstanbul) Konstantinopol'de İmparator Jüstinyen tahtta otururken Avrupa'da başlayan bir salgın önce Mısır'a oradan Filistin'e, Suriye’ye ve oradan da Anadolu'ya ulaştı. Jüstinyen (İstanbul) Konstantinapol'a tüm giriş çıkışları kapattıysa da Jüstinyen Veba salgını şehre bir şekilde girmeyi başarmıştı.

Bir hafta içinde veba şehirde hızla yayıldı ve ölümler başladı. Başlangıçta günde birkaç yüz olan ölü sayısı, kısa süre sonra binlere ulaştı. Mezar yerleri dolunca, ölüler denize atılmaya başlandı.

Dönemin en kalabalık şehirlerinden olan Konstantinopol (İstanbul) nüfusunun yüzde 40'ını kaybetti.

En ölümcül salgın hastalıklar hangileri? Kara Veba kaç kişiyi öldürdü?

Kara Veba

1346 - 1353 yılları arasında meydana gelen Kara Veba salgınının 75 - 200 milyon arasında insanı öldürdüğü düşünülüyor. Tam sayıları bilmek mümkün olmasa da özellikle Avrupa nüfusunun bu yıllarda yüzde 30 ila yüzde 60 oranda azaldığı belirtiliyor.

En ölümcül salgın hastalıklar hangileri? Suçiçeği kaç kişiyi öldürdü?

Suçiçeği

15. yüzyılda Avrupalılar yeni dünyayı keşfetti. Amerika kıtasındaki yerliler ile temas eden Avrupalı kaşifler beraberlerinde getirdikleri virüs ve bakterileri buradaki insanlara bulaştırdılar.

Suçiçeği hali hazırda Avrupa'nın üçte birini öldürmüştü ancak bağışıklık sistemleri Avrupalılar gibi gelişmemiş olan ve ilaçları da yetersiz kalan Amerikan yerlilerinin hiçbir şansı yoktu. Milyonlarca insan öldü ve o dönem yerli nüfusun yüzde 90'ı yok oldu. Bu durum Amerika kıtasının Avrupalılarca kolonileştirilmesini son derece kolaylaştırdı.

En ölümcül salgın hastalıklar hangileri? Cocoliztli salgını nedir? Cocoliztli salgını kaç kişiyi öldürdü?

Cocoliztli salgınları

16. Yüzyılda 'Yeni İspanya' adı verilen bugünkü adıyla Meksika olan bölgede görülen birkaç farklı hastalığın aynı dönemde oluşmasıyla yaşanmış salgın felaketi 'cocoliztli salgınları' olarak anılıyor.

Bugün yapılan incelemeler sonucunda balıklarda bulunan salmonella bakterisi kaynaklı olduğu düşünülen salgınların 1520 - 1576 yılları arasında toplamda 15 milyona yakın insanı öldürdüğü, Maya uygarlığı için sonun başlangıcı olduğu ve yıllar içerisinde günümüz Venezuela'sından Kanada'ya kadar yayıldığı sanılıyor.

En ölümcül salgın hastalıklar hangileri? Kolera kaç kişiyi öldürdü?

Kolera

Uygarlık tarihimizde yedi büyük kolera salgını yaşandı ancak bunlardan en ölümcül olanı üçüncüsü olan ve 1852 - 1860 tarihleri arasında meydana gelen salgındı. Koleranın başlıca sebebi içme sularının kirlenmesi ancak sebebin bu olduğu üçüncü salgına kadar anlaşılamadı.

Uzun dönemler boyunca insan dışkıları ve atıkları aynı zamanda içme ve pişirme için kullanılan su kaynaklarına döküldü. Bunun büyük bir felaket haline geldiği yer ise o tarihlerde Hindistan oldu.

19.yy'da yaşanan büyük salgın ile kolera tüm Hindistan'a oradan Afganistan'a ve Rusya'ya yayıldı. Resmi kayıtlara göre sadece Rusya'da bile 1 milyon insanın ölümüne neden olan salgın oradan Avrupa'ya ve Afrika'ya son olarak da Amerika'ya ulaştı.

Kolera bulaşan her 5 kişiden 1'inde tehlikeli derecede ishal görülüyor. Hızla tedavi edilmezse bu kişilerden yarısı hayatını kaybediyor. Yedi kolera salgınında toplamda ölen insan sayısı tam olarak bilinmese de bunu milyonlarla ifade etmek mümkün.

Üçüncü salgın ile doktorlar koleranın nedenini buldu ve o tarihten sonra içme suyunun arıtılması ve kaynatılması gerektiği bilgisi dünyada yaygınlaştı.

En ölümcül salgın hastalıklar hangileri?

Üçüncü Veba salgını

1855 - 1859 yılları arasında Çin'de başlayarak dünyaya yayılan ve sadece Çin'de ve Hindistan'da bile 12 milyon insanın ölümüne neden olan bu salgına Jüstinyen Vebası ve Avrupa'nın Kara Vebası ardından 'Üçüncü Veba' denildi.

Etkileri bir asır kadar süren salgın Amerika kıtasına uzak doğudan gelen farelerle taşındı. Daha önceki vebalardan farklı olarak ilerlemiş olan tıp bilimi bu hastalığın incelenmesine ve tedavi edici ilaçlar oluşturulmasına imkan sağladı. Bunların başında da antibiyotikler geldi.

En ölümcül salgın hastalıklar hangileri? Tifüs kaç kişiyi öldürdü?

Tifüs salgını

1914 - 1918 yılları arasında Tifüs bakterisini taşıyan bitlerin neden olduğu salgın 1 Dünya Savaşının beraberinde getirdiği bir olguydu. Avrupa ve Asya'da 25 milyon kişi hastalandı ve özellikle Sovyetler Birliği ülkelerinde 3 milyona yakın insan hayatını kaybetti. Batılı ülkeler salgına neyin neden olduğunu daha hızlı anladı ve bitlerden kurtulmak üzere önlemler alındı. Doğu ülkeleri ise daha geç önlem aldı ve bu nedenle dünyanın bu kısmında çok daha fazla sayıda insan hayatını kaybetti.

En ölümcül salgın hastalıklar hangileri? İspanyol Gribi kaç kişiyi öldürdü?

İspanyol Gribi salgını

Birinci Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda 500 milyon insana bulaşan H1N1 influenza virüsü neden olduğu yüksek ateş ile dünya genelinde 50 ila 100 milyon arasında sağlıklı insanın ölümüne neden oldu. Bu sayı birinci ve ikinci dünya savaşlarında ölen insan sayısının toplamından kat kat daha fazladır.

Bu virüsü diğerlerinden ayıran şey saldırdığı bünyenin bağışıklık sistemi ne kadar güçlüyse ateşin de o kadar yüksek meydana gelmesiydi.

En ölümcül salgın hastalıklar hangileri? Asya Gribi kaç kişiyi öldürdü?

Asya Gribi salgını

Çin'de başlayan Influenza-A virüsünün ördeklerde mutasyona uğrayarak insana geçen bir hastalık olduğu düşünülüyor. Asya Gribi olarak adlandırılan hastalık 4 milyona yakın insanın canını aldı. Daha sonra bulunan bir aşı ile salgının önüne geçildi. Bir yıl içerisinde 40 milyon kişi aşılandı.

En ölümcül salgın hastalıklar hangileri? AIDS kaç kişiyi öldürdü?

HIV (AIDS) virüsü

HIV (AIDS) virüsünün nasıl ortaya çıktığı gümüz de dahi bilinmemekte, ancak HIV (AIDS) virüsünün nasıl ortaya çıktığına dair birçok teori bulunmakta bu teorilerden bir tanesi ise, 20. yüzyılın ortalarında maymunlardan insana geçtiği HIV (AIDS) virüsünün saptanabilen ilk örneği 1959'da Kongo'da görüldü. Ne var ki, teşhisi ve adı ancak 1980'lerde konuldu. Son 30 yılda 36 milyon insanın hayatına mal olan virüsü kesin tedavi edebilecek bir çözüm hala bulunmuyor. Sadece önlem almak ve hastalığa yakalandıktan sonra ömür boyu ilaç tedavisi kullanmak gerekiyor.

En ölümcül salgın hastalıklar hangileri? koronavirüs kaç kişiyi öldürdü?

Yeni tip koronavirüs (KOVİD-19)

2019 aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde vahşi hayvan pazarında bir insana bulaştığı tahmin ediliyor. vuhan kentinde bütün Çin'e ve Çin'den de bütün dünyaya hızla yayılan koronavirüsüne yakalanan insan sayısı 1 milyonu geçmiş durumda. Koronavirüsten tüm dünyada ölenlerin sayısı ise son olarak 70 bini geçti ve koronavirüse karşı önlemler ve kesin bir tedavi bulunmazsa artmaya devam edecek gibi gözüküyor.

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