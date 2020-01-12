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En soğuk yer orası

Sivas'ın İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 22,8 dereceye kadar düştü. İlçe bugün Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.
En soğuk yer orası

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Sivas'ın İmranlı ilçesi merkezi hava sıcaklığı sıfırın altında 22,8 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava ilçede de hayatı olumsuz etkiledi. Bölge halkı yolda yürümekte güçlük çekerken, sürücüler de araçlarını bir süre çalıştıramadı. Türkiye'nin en uzun ırmağı olan ve kaynağını ilçedeki Kızıldağ'ın eteklerinden alan Kızılırmak buz tuttu.

Ayrıca, ağaçlardan eriyen buzlar dondu ve ilginç görüntüler oluşturdu. İlçe sakinleri İmranlı'nın bugün Türkiye'nin en soğuk bölgesi olmasına şaşırmadıklarını ve buna alışık olduklarını söyledi.

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