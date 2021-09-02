En ucuz 10 araç fiyatı nedir? Araçların özellikleri nelerdir?

Eylül 2021 tarihi itibariyle Türkiye’de satışa sunulan en ucuz 10 sıfır otomobili marka ve modelini sizler için derledik…

En uygun araç markası hangisidir?

En uygun fiyatlı araç modeli nedir?

Araç Fiyatları ne kadardır?

İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...

1-Fiat Egea Sedan

Düşük yakıt tüketimi ve performansı bir arada sunan Fiat Egea Sedan konforlu ve rahat iç mekanıyla keyifli bir sürüş deneyimi sunmaktadır. Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli versiyonu 154.600 TL‘den başlayan fiyatlarla satışa sunulmaktadır.

2-Hyundai i20:

Yeni Hyundai i20 keskin çizgileri ve dinamik hatlarıyla oldukça sportif bir görünüme sahiptir. Geniş ve konforlu bir iç alana sahip olan i20 segmentindeki en rahat otomobiller arasında yer almaktadır. Hyundai i20 156.017 TL‘den başlayan fiyatlarla satışa sunulmaktadır.

3-Hyundai i10

Hyundai’nin yeni tasarım felsefesinin öncü modellerinden birisi olan Yeni i10 atletik ve dinamik tasarımıyla oldukça etkileyici bir görünüme sahiptir. Kompakt boyutları sayesinde özellikle kalabalık şehirlerde kullanım kolaylığı sağlayan otomobil yeni nesil donanımlarıyla rahat etmenizi sağlamaktadır.156.841 Tl'den başlayan fiyatlarla...

4-Kia Rio

Oldukça zengin donanım seçeneklerine sahip olan Kia Rio bu fiyatlara alınabilecek en mantıklı araçlardan birisi denilebilir.Kia Rio Cool 1.2L benzinli versiyonu 175.900 TL fiyat etiketiyle yeni sahiplerini bekliyor.

5-Dacia Sandero

Ulaşılabilir fiyat politikasıyla ülkemizde oldukça sevilen Dacia en ucuz sıfır otomobil listemizde yerini alıyor. Dacia Sandero 2021 modeli 1.0 Sce 65 bg versiyonu 164.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulmaktadır.Sade ve şık tasarımıyla öne çıkan otomobil ergonomik iç yaşam alanıyla rahat etmenizi sağlamaktadır.

6-Fiat Panda

Fiat Panda 1.0 litre 70 HP hybrid motor seçeneği ve Urban donanım paketiyle 170.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 4×4 versiyonu bulunan Fiat Panda arazide boyundan büyük başarılara imza atmayı başarmıştır.Sevimli bir tasarıma sahip olan otomobil sorunsuz ve sağlam yapısıyla uzun yıllar boyunca konforlu bir kullanım deneyimi sunmaktadır.

7-Kia Picanto

Kia Picanto renkli ve dinamik tasarımıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Kompakt otomobiller arasında konforlu iç mekanı ve donanımlarıyla öne çıkan Picanto verimli motoru sayesinde keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. Feel 1.0L Benzinli versiyonu 170.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

8-Fiat Egea Hatchback

Fiat Egea Hatchback yenilenen tasarımıyla çok daha modern ve dinamik bir görünüme kavuştu. Geniş ve ferah iç yaşam alanıyla son derece rahat bir yolculuk sunarken yeni teknolojileriyle oldukça keyifli vakit geçirmenizi sağlıyor. Street 1.4 Fire 95 hp Benzinli versiyonu 178.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

9-Opel Corsa

Yeni Opel Corsa teknolojik ve konforlu iç yaşam alanıyla oldukça keyifli bir yolculuk deneyimi sunuyor. Keskin çizgileri ve dinamik hatları ile oldukça sportif bir görünüme sahip olan Yeni Opel Corsa ilk bakışta dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Essential donanım paketine sahip 1.2 75 HP benzinli versiyonu 181.400 TL fiyatla satışa sunuluyor.

10-Yeni Renault Taliant

Uygun fiyatlı kompakt sedan otomobil almak isteyen kullanıcılara hitap eden Taliant, Joy 1.0 Sce 65 bg versiyonuyla 181.900 TL‘den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.



